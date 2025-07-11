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唯一罷綠案藍營火力全開 許淑華喊話：713是對賴清德不信任投票

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長許淑華強調罷免陳玉鈴，才是「對賴清德的不信任投票」。圖／「消除惡鈴」罷團提供
南投縣長許淑華強調罷免陳玉鈴，才是「對賴清德的不信任投票」。圖／「消除惡鈴」罷團提供

南投縣議員陳玉鈴罷免案13日登場，藍營今晚在竹山舉辦「守護民主音樂會」催票，現場湧入數千人聲勢浩大，南投縣長許淑華號召民眾投下同意罷免票，只有罷免陳玉鈴才是「對賴清德的不信任投票」。

陳玉鈴嚴正反擊，指出藍營活動充斥不實指控與人身攻擊，她將依法提告，絕不姑息抹黑與造謠行為，並強調自己問政認真，將以法律行動捍衛名譽、捍衛清白，呼籲選民看清政治操作本質。

今天的守護民主音樂會，是民進黨唯一進入投票階段的罷免案選前之夜，在竹山夜市廣場登場，由罷免案領銜人蔡宜助主辦。彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、南投縣長許淑華與台中市副市長鄭照新等人輪番上台助講，吸引8千人參與。

王惠美說，彰化有4席立委，卻只有謝衣鳳力挺她，反觀南投有游顥、馬文君做後盾，令人羨慕；她批評中央大砍補助，更需要國民黨在立法院持續制衡。

張麗善則強調「國民黨一席立委都不能少」，罷免陳玉鈴是守住中台灣的關鍵第一步；鄭照新則表示，罷免是對「見不得中台灣好」勢力的反擊，要讓陳玉鈴「踢到鐵板」。

立委馬文君提及國會通過普發1萬元現金，批民進黨揚言釋憲阻撓，呼籲民眾支持藍軍立委；游顥則痛批陳玉鈴阻撓建設、製造對立，還開玩笑稱罷免成功後，鄭照新將減肥20公斤。

許淑華更直指，賴清德上任後搞鬥爭、動用司法追殺政敵，713罷免陳玉鈴是「對賴清德的不信任投票」。鄭麗文則催票說，陳玉鈴只需五千多票就能當選，罷免卻要1萬5千張同意票，呼籲選民出門投票「教訓民進黨」。

陳玉鈴說，她是民選議員，罷免卻成為藍營政治清算工具，藍營出動「千軍萬馬殺一人」，根本是報復性罷免，不僅傷害民主，也令人心寒，她呼籲選民勿受謠言誤導，讓理性回歸民主。

雲林縣長張麗善強調「國民黨一席立委都不能少」，罷免陳玉鈴是守住中台灣的關鍵第一步。圖／「消除惡鈴」罷團提供
雲林縣長張麗善強調「國民黨一席立委都不能少」，罷免陳玉鈴是守住中台灣的關鍵第一步。圖／「消除惡鈴」罷團提供
罷免南投縣議員陳玉玲領銜人蔡宜助舉行「守護竹鹿民主音樂會」，雲林縣長張麗善（右起）前立委鄭麗文、彰化縣長王惠美、台中市副市長鄭照新助講。圖／「消除惡鈴」罷團提供
罷免南投縣議員陳玉玲領銜人蔡宜助舉行「守護竹鹿民主音樂會」，雲林縣長張麗善（右起）前立委鄭麗文、彰化縣長王惠美、台中市副市長鄭照新助講。圖／「消除惡鈴」罷團提供
彰化縣長王惠美批評中央大砍補助，更需要國民黨在立法院持續制衡。圖／「消除惡鈴」罷團提供
彰化縣長王惠美批評中央大砍補助，更需要國民黨在立法院持續制衡。圖／「消除惡鈴」罷團提供
游顥批評陳玉鈴阻撓地方建設、製造對立。圖／「消除惡鈴」罷團提供
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