缺席罷免說明會！丁學忠：黨臨時動員 罷團：他錯過解釋機會

國民黨雲林縣第1選區（海線）立委丁學忠罷免案，昨天下午進行公辦電視罷免說明會錄影，罷免案領銜人王國維出席，丁學忠因國民黨甲級動員令要表決普發現金1萬元法案，臨時缺席錄影，影音16日至25日播出。

罷團發言人露西歸表示，很遺憾沒看到丁學忠，他再次錯過跟人民解釋毀憲亂政行為，今天民進黨立委黃捷將陪罷團虎尾掃街，16日反共護台公民晚會，19日立委陳亭妃聲援，25日北港選前之夜大遊行。

丁學忠說，他原定出席錄影，資料備妥，因黨團發出甲級動員令，在立法院進行普發現金1萬元還稅於民法案表決，趕不回雲林參加，向選委會請假。丁學忠強調，他行得正坐得直，很認真為鄉親服務、爭取經費，包括長者、教育環境相關經費爭取到位，對惡罷不能接受，他勇於面對挑戰，相信邪不勝正。

立法院長韓國瑜今天下午出席雲林黨部工作會報，為丁學忠加油，丁學忠13日在台西區、北港區成立後援會，民眾黨主席黃國昌、立委謝龍介等出席，縣長張麗善、立委張嘉郡14日啟動反罷免掃街與車隊拜票，20日韓國瑜再到雲林為丁學忠站台，丁學忠表示，團隊規畫選前之夜活動，將盡快公布。