南投縣長許淑華籲罷免 陳玉鈴批報復：一直抹黑人格

民進黨籍南投縣議員陳玉鈴罷免案13日投票，南投縣長許淑華說，請竹山、鹿谷選民罷免陳玉鈴，表達對總統賴清德執政不滿；陳玉鈴說，這是報復罷免，對方一直抹黑毀滅她人格。

「守護竹鹿民主音樂會」今天晚間在竹山鎮登場，南投縣長許淑華、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、台中市副市長鄭照新、國民黨立委游顥及馬文君、民眾黨南投縣議員簡千翔等議員出席，國民黨南投縣議員陳淑惠出席也提醒選民，8月23日去投不同意罷免游顥。

罷免陳玉鈴領銜人、游顥辦公室執行長蔡宜助說，曾請陳玉鈴高抬貴手，不要罷免竹山、鹿谷在地立委，陳玉鈴當時回說「沒插手」，結果罷免游顥領銜人是陳玉鈴助理；「賴政府」不拚經濟只鬥爭，選輸就罷免，請選民13日下架陳玉鈴，讓總統賴清德知道人民不滿。

王惠美說，游顥認真打拚，為縣長許淑華、為南投爭取建設，一定要守護這麼好的立委，民主政治「比人頭」，民進黨因為無法一黨獨大就「翻桌、瘋罷免」；張麗善表示，陳玉鈴有認真做事嗎，還是整天造謠，陳玉鈴表現不值得肯定，13日請同意罷免陳玉鈴。

馬文君說，只有台灣是執政黨罷免在野黨，她和游顥沒犯法、沒貪污、為南投爭取建設，卻要罷免她和游顥，沒道理，請縣民守護馬文君、游顥；游顥說，陳玉鈴是民進黨南投縣黨部主委，操作罷免他和馬文君，請選民7月13日罷免陳玉鈴、8月23日守護馬文君及游顥。

許淑華致詞說，民進黨執政腐敗，疫苗、雞蛋買比別人貴，7月13日是全台唯一「罷綠」的1席縣議員，只有竹山鎮、鹿谷鄉居民能投票，這是唯一機會能表現對民進黨執政不滿，就掌握在竹鹿鄉親手中，請去投同意罷免陳玉鈴，表達對總統賴清德執政、民進黨的不滿。

陳玉鈴表示，這是一場惡罷、報復性罷免，對方從頭到尾都在抹黑、造謠，竹山、鹿谷也像無政府狀態，到場綁著沒署名黑布條，還弄出一輛她慣用的粉紅色宣傳車四處抹黑，毀滅她的人格，她不是惡人、不是黑道，「不像他們領銜人，還有黑背景」，她完全沒有。

陳玉鈴說，颱風丹娜絲造成中南部嚴重災情，彰化、雲林都嚴重，結果王惠美、張麗善也到場，沒把救災擺在優先；對方陣營千軍萬馬殺她一人，台灣民主自由走到今天，是很多人犧牲生命換來，不能在此時斷送，「我們不要當共產黨附屬」，是勇敢台灣人。