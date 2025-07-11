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罷免大遶境聚集台中帝國糖廠 八炯稱「海外台人最想回來罷這2人」

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
會場內擠得水洩不通，不少民眾站在會場外搖旗。記者陳敬丰／攝影
會場內擠得水洩不通，不少民眾站在會場外搖旗。記者陳敬丰／攝影

罷免遶境這3天行經台中，今天民進黨立委王義川率領「川流不息」車隊掃街，晚上與罷團匯集到台中帝國製糖廠，會場擠得水洩不通，許多民眾搶不到位子只能在外圍搖旗。神秘嘉賓網紅八炯透露，他前2周在海外宣傳大罷免，最多人想回來罷的一、二名就是徐巧芯羅廷瑋

罷團與民進黨台中市議會黨團、民進黨台中黨部今晚共同在帝國糖廠對面空地，錄製三立電視台政論節目「新台灣加油」，露天場地開放民眾觀看，與談人包含立委王義川、前立委陳柏惟、作家苦苓、政治評論員張益瞻，台中民進黨立委何欣純與多名市議員也到場助陣。

節目從晚上7時55分開始，不過7時半許會場已擠滿人潮，罷團也在會場門口擺攤，發放「大罷免大成功」小旗；節目開始之後，由於場內人數實在太多，人潮蔓延到場外人行道上，部分支持者也在街對面搖旗助長聲勢。

王義川表示，立法院今天審議行政院提出的4100億元條例，最後三讀通過的是國民黨版本，刪除撥補台電的1000億元，通過國土韌性1500億元，再加上普發現金1萬元所須的2350億元；這是用國家錢買票，他反對普發現金，現在沒有事情比大罷免大成功更重要。

網紅八炯做為神秘嘉賓出場，他說自己之前到美國與加拿大，宣傳大罷免，聽到很多海外台人都要回來投罷免票，而且都有投票權，請大家不用擔心；這些海歸人士最想罷免的第一名是台北的徐巧芯，第二名就是台中的羅廷瑋，相信罷免羅廷瑋一定會成功。

八炯表示，作家楊双子的伴侶擔任罷團志工時遭到攻擊，已經報案；事實上從去年到現在，青鳥一直被打被罵，美國與加拿大也被中共滲透，許多市長的助理通通都是共匪，還打壓台灣同鄉會，所以海外台灣人士都很擔心，一定會回來投票。

八炯也透露，他並不擔心花蓮立委傅崐萁的罷免狀況，有些內幕消息不方便說，但應該在「有過與沒過之間」，甚至過的可能性較大；他更擔心台北的王鴻薇與李彥秀。法醫高大成也做為神秘嘉賓登場，直言台中罷免選情較冷，拜託大家多揪朋友出來投票，神情一度哽咽。

網紅八炯透露，他在海外宣傳大罷免，美國與加拿大的台灣人士最想罷免的前兩名，就是徐巧芯（左）與羅廷瑋（右）。圖／聯合報系資料照
網紅八炯透露，他在海外宣傳大罷免，美國與加拿大的台灣人士最想罷免的前兩名，就是徐巧芯（左）與羅廷瑋（右）。圖／聯合報系資料照
罷團、民進黨台中市議會黨團與台中市黨部今天晚上齊聚台中帝國糖廠，錄製政論節目「新台灣加油」。記者陳敬丰／攝影
罷團、民進黨台中市議會黨團與台中市黨部今天晚上齊聚台中帝國糖廠，錄製政論節目「新台灣加油」。記者陳敬丰／攝影
罷團在會場外擺攤，發放大罷免大成功旗幟。記者陳敬丰／攝影
罷團在會場外擺攤，發放大罷免大成功旗幟。記者陳敬丰／攝影
民進黨立委王義川（台上左二）今天先在台中車掃，晚上與支持者、罷團匯集到台中帝國糖廠對面空地，錄製政論節目。記者陳敬丰／攝影
民進黨立委王義川（台上左二）今天先在台中車掃，晚上與支持者、罷團匯集到台中帝國糖廠對面空地，錄製政論節目。記者陳敬丰／攝影

羅廷瑋 罷團 罷免 王義川 民進黨 徐巧芯 台中市 八炯

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