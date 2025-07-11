正反方愈發緊張…作家楊双子伴侶賴庭荷 宣傳罷免突遭攻擊臉掛彩

作家楊双子的另一半賴庭荷，今天傍晚5時左右在永和4號公園舉牌宣傳罷免時，遭一名男子攻擊並造成臉部挫傷，施暴者當場被警方逮，賴庭荷送急診驗傷完畢，目前已無大礙。

楊双子接受中央社記者電話採訪表示，事發當時她並未在太太身邊，但賴庭荷近期都會在街頭當志工，舉牌宣傳罷免行動，據賴庭荷轉述，今天傍晚在街頭舉牌時遇到一位情緒較為激動的男子，雖然現場民眾很多，賴仍感到受到威脅，於是拿出手機拍攝，沒想到對方因此更為激動，便搶走賴的手機及麥克風，並攻擊賴庭荷。

楊双子表示，所幸罷免志工活動的地點離警察局很近，身邊的警察見狀，便以現行犯的名義逮捕施暴民眾，賴庭荷隨即前往醫院驗傷，所幸僅臉部受到挫傷，並無大礙，並配合前往警局進行筆錄。

楊双子表示，隨著罷免選舉的日期愈來愈近，支持與反對罷免方之間的氣氛愈來愈緊張，尤其在雙和地區，反對罷免者有一定的族群，她呼籲目前面臨罷免的雙和地區立委，應該站出來向他們的支持者喊話，理性面對，不要造成衝突。

楊双子也提醒支持罷免的民眾，要注意自己的人身安全，「希望大家可以繼續跟我們站在一起」。