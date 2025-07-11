盧秀燕桃園反惡罷 籲投不同意罷免票教訓總統不顧百姓、不拚經濟

台中市長盧秀燕今晚參加「反惡罷」桃園市中壢團結晚會，批總統賴清德拚政治、拚罷免，不顧百姓不拚經濟，呼籲大家面對大罷免，投下不同意罷免票，告訴總統我們不同意這樣做，阻止總統為所欲為。

反惡霸中壢團結晚會今晚在龍岡森林公園登場，現場坐滿、站滿立法委員魯明哲的支持者，台中市長盧秀燕也為魯明哲站台，肯定他在立法院的表現，從現場和過去經常聽到有人稱他「魯蛋」，就可以知道魯明哲為人親切、接地氣，選舉連戰連勝，深受鄉親的歡迎，桃園人不能給外人看衰，一定要出來投票不同意罷免。

盧秀燕指出，賴清德才當了一年兩個月的總統，大家記得嗎，去年520就職的時候，因為是得票40%的總統，藍白加起來60%，當時許多人包括縣市首長不想參加他的就職典禮，她是資深政治人物，率先跳出來，呼籲雖然是得票少數的總統，但是畢竟成功當選，大家給總統機會，一起參加總統就職典禮。

盧秀燕說，在這種情況下賴清德應該珍惜大家對他的誠意，好好拚經濟，尊重在野黨及好好愛護人民，但是總統去年520就職，7月就講了一句話「把青鳥放出來」，開始搞罷免，大家可以Google新聞，在場的魯明哲當時當選還不到半年，要是做的不好罷免也許有道理，但是魯明哲是立法院評鑑的優質立委，要被罷免怎麼樣都輪不到魯明哲。

盧說，但對賴清德總統而言「無差別」，為的是要民進黨在立法院成為多數，因此在北部、中部發動大罷免，桃園國民黨6位立委全部都要被罷免，有這麼蠻橫的總統嗎？很可惡，她反問台下民眾，總統有為人民、國家著想嗎？有為國家政治安定著想嗎？台下民眾高分貝回應「沒有」、「沒有」。

盧秀燕批總統不拚經濟，也不顧百姓的生活，她今天從台中上來，沿路看到穿著雨衣騎摩托車的民眾，一看就知道是工作的，絕對不是去玩的，沿路也看到很多店家到了晚上8點過後還不打烊，拚經濟。結果總統整天拚政治、拚罷免，這樣有道理嗎？去年520上任後不顧經濟不顧人民的生活，這樣的總統需要被教訓，還要讓他再接下來的3年任期繼續這樣做嗎？所以大家一定要站出來，對所有要被報名的立法委員，投不同意罷免票，這也是在提醒著教訓總統。

盧秀燕強調，總統的職責是要好好拚建設、顧百姓，如果再不阻止總統拚政治，讓總統以為拚政治這麼簡單不要顧建設、不顧百姓、不用拚經濟，而且用所有的司法力量追殺立法委員，接下來連議員里長都會被罷免，台灣就大亂、國家不團結、政治不安定，這樣經濟怎麼會好？所以要投不同意罷免票，告訴總統我們不同意這樣做，阻止總統為所欲為。

立法院長韓國瑜、桃園市長張善政、議長邱奕勝與民眾黨立法委員張啓楷，與多位中壢議員、里長今晚都參加反惡罷中壢團結晚會。