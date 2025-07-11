盧秀燕為呂玉玲站台 呼籲民眾出來投票讓總統回歸國事

7月26日立委罷免投票，台中市長盧秀燕今晚北上，與國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜同台力挺桃園第五選區立委呂玉玲，呼籲桃園鄉親7月26日出門投下「不同意罷免」，讓大罷免失敗、賴清德總統回歸國政，拚經濟、照顧人民。

盧秀燕提及與呂玉玲在立院共事兩屆，呂問政認真，全心投入為桃園爭取建設與預算，她看在眼裡，呂是位「沒有仇恨值、以民生教育為重的民意代表」。「這麼好的立法委員，我們疼惜、感激都來不及，還要罷免，為什麼？」盧秀燕質疑，呂並無任何過錯，罷免案起因於民進黨「濫殺無辜」。

盧秀燕指出，民進黨過去掌握立法院時行事恣意，如今在野後，面對其他政黨成為立院多數，甚至韓國瑜擔任院長，便無法忍受，發動「無差別罷免」，意圖「一黨獨大、全拿」。盧批評民進黨不問對象政績，只要非屬同個黨籍，便視為「雜質」欲罷黜之，從基隆到桃園、台中、無一倖免，這是不講道理、不可取之舉。

她提醒，很多民眾對罷免程序不熟悉，這次投票與一般選舉不同，必須蓋下「不同意罷免」，「這不只是為了玉玲，不是為了國民黨，而是為了台灣社會的安定與未來。」她提及，自己小時候曾在楊梅埔心生活，呼籲鄉親要保護自己的選擇，別讓民進黨濫權欺負桃園人，希望每位支持者都幫呂玉玲催票，每人至少拉10票，有10萬票才能守住呂玉玲。

她也將矛頭指向賴清德總統，批評賴就職1年多來，非但未專注於經濟、關稅、匯率等民生議題，反而「天天搞政治、搞罷免」。盧擔憂，若此次罷免案未能成功擋下，未來3年恐將「罷完立委罷議員，罷完議員罷里長，只要你跟我不同黨我都罷免，台灣永無寧日！」她期盼藉由此次罷免失敗，讓總統清楚認知人民心意，回歸國事，將重心放在「好好執政，以國家社會安定為重，拼經濟、關心民生疾苦」，而非沉迷政治鬥爭。