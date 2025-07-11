漢子、善子攜手挺呂玉玲 侯友宜：罷免無道理、不能讓民進黨一黨獨大

罷免倒數2周，桃園六席立委全都要進入三階，立委呂玉玲今晚舉行團結之夜活動，國民黨大咖都到場替呂玉玲站台，新北市長侯友宜及桃園市長張善政皆表示，呂玉玲一路來努力務實，服務始終如一，本著初衷為台灣做事，她沒做錯事卻要被罷免，大家要1拉10，10拉100，告訴大家一定要不同意罷免。

今呂玉玲於平鎮區東安國中旁封街舉行團結之夜，國民黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜及台中市長盧秀燕皆出席站台，現場更與漢子及燕子合體，禿子跟善子張善政也合體，輪番上陣告訴大家呂的好，讓現場支持者相當興奮，瘋狂大喊並熱情揮旗大喊「不同意罷免」。

侯友宜表示， 20多年就認識前議員陳萬得、呂玉玲老公，後來陳交棒給呂玉玲，10多年來呂一路來努力務實，服務始終如一，本著初衷為台灣做事，她沒做錯事卻要被罷免，從沒看過台灣政治發動惡罷，對認真努力立委相當不公平，拜託桃園鄉親，現在真的很擔心。

侯說，呂在立院幫桃園爭取預算，且現在財劃法通過是過去藍綠兩黨都支持，過去綠營執政的市長鄭文燦、賴清德都支持的，結果現在通過該給地方卻不給，不給地方發展毫無道理。人民工作辛苦爭取放假享受家庭快樂有錯嗎？巴氏量表超過80歲免評估有錯嗎？更多人來照顧長輩，他們也沒有支持這個有道理嗎？

侯表示，國民黨支持的民進黨全部反對，沒有道理無差別的反對，國民黨只要支持的全部都罷免，民進黨讓老天覺得沒有道理的事情幹得太多，這些事不但沒有道理，該做的事也沒有做。

侯說，台中詐騙案一家五口輕生，政府不打擊犯罪做正經事，居然發動罷免要一黨獨大，4成民意的總統否定了6成的民選立委，全世界沒有這樣的道理，應與福國利民的立委攜手合作，台灣才會進步。

侯表示，丹娜絲颱風南部災損嚴重，他、張善政、盧秀燕該支援的也沒有等待中央下令，我們就派部隊到場協助，這才是台灣的精神對不對？賴清德搞對立鬥爭不替人民想，賴清德總統說普發1萬元買菜錢都不夠，不過這對甘苦人家是救命錢，最近把針對弱勢的一般補助款都刪掉，不想想看台灣人很辛苦。

侯表示，拜託大家這次罷免反罷免同意不同意在兩者之間，民調同意罷免低，大家都認為安心了一定不會過，但這一次完全不一樣，雖然不同意罷免的人很多，但若不出來就一定會罷免，一定要出門不要讓民進黨一黨獨大，要讓民進黨骯髒事被知道，還給台灣乾淨政治。

張善政一上台便說，禿子、漢子及燕子都到了，他這個善子也來了，呂玉玲今天身體不舒服，卻在立院在立院拚搏，爭取通過普發現金1萬元，這就是客家硬頸精神。過去很多年政府稅收超收很多，所以國民黨說應該把超收的稅款一部份還給我們老百姓，對不對？民進黨說不要，因為不要把已經咬到嘴巴的肉，可能吐出來，但拿回一些繳的稅合理的，這1萬元是要刺激消費用。

張也說，鐵路地下化出土位置南移是呂幫忙爭取，不然新光路會塞爆，還有捷運橘線延伸到平鎮，也是呂努力，這些事情需要有人在立院持續幫大家盯，因此大家要1拉10，10拉100，告訴大家一定要不同意罷免。