呂玉玲坐輪椅也撐住投票挺普發一萬 韓國瑜：被罷免沒道理

罷免倒數2周，桃園六席立委全都要進入三階，立委呂玉玲今晚舉行團結之夜活動，國民黨眾星雲集，大咖都到場替呂玉玲站台，行政院長韓國瑜透露，呂玉玲剛在立院身體不舒服坐輪椅，也要投票通過普發現金，就是為了不辜負全台6成6民意的託付，這樣優質立委被罷免真的毫無道理，桃園要當領頭羊往前衝，也要像熱鍋上螞蟻出來投票，留住優質立委在立院。

今呂玉玲於平鎮區東安國中旁封街舉行團結之夜，國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕及桃園市長張善政皆出席站台，現場更漢子及燕子合體，禿子跟自稱善子的張善政也合體，輪番上陣告訴大家呂的好，讓現場支持者相當興奮，瘋狂大喊並熱情揮旗大喊「不同意罷免」、「院長來了」。

韓國瑜表示，平鎮的客家女兒呂玉玲，剛剛在立院表決超收稅金，要拿出2350億元發還給全台灣人民，剛剛在主席看到很緊張，因為呂堅忍不拔認真努力，身體不舒服坐輪椅且血壓飆到170，仍進來投票，因為她了解法案剛出來就跟麵包剛出爐一樣重要，她知道贊成普發現金民意超過6成6，她不敢忘記人民託付，打針吃藥進立院，表現始終如一，使命必達。

韓說，7月26日要投票，30多年中華民國在亞洲跟世界被認可是高度民主國家，若大罷免成功，台灣民主將一場空，這是完全不合理的，全殺且一個不留，桃園6席立委沒理由全被殺，這些立委有貪汙、腐敗及偷懶嗎？民眾高喊沒有。

韓說，這些出席率很多都百分之百的立委，尤其呂13年選服案件20萬件、替桃園爭取1200億元建設經費，剛剛立院更冒身體風險投票，這樣也要被罷免，請問罷免標準在哪，「就是百分百政治鬥爭」，大家若心動要行動，不要不出門投票，這樣就是放縱不公不義的罷免發生，所以一定要出來。

韓說這次選舉跟往常有3處不一樣，第一，夏天炎熱心情浮動，更需要大家堅定信心出門投票，第二選票上沒有照片，只有同意罷免跟不同意罷免，第三照片也沒對手，這些跟往常不同，所以一定要出來投票。桃園更要當領頭羊往前衝，也要像熱鍋上螞蟻出來投票，留住優質立委在立院。