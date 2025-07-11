快訊

逛到一半黑漆漆！高雄大遠百突停電「顧客摸黑逛街」 台電回應了

不再忍氣吞聲？川普祭25%關稅 日相罕見怒說一句話

不斷更新／快來對答案！114分科測驗首日落幕 4科完整試題與解答一覽

呂玉玲坐輪椅也撐住投票挺普發一萬 韓國瑜：被罷免沒道理

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
立委呂玉玲今晚舉行團結之夜活動，國民黨眾星雲集，大咖都到場替呂玉玲站台，行政院長韓國透漏，呂玉玲剛剛在立院身體不舒服坐輪椅也要投票通過普發現金，就是為了不辜負全台6成6民意的託付，這樣優質立委被罷免真的毫無道理。記者葉信菉／攝影
立委呂玉玲今晚舉行團結之夜活動，國民黨眾星雲集，大咖都到場替呂玉玲站台，行政院長韓國透漏，呂玉玲剛剛在立院身體不舒服坐輪椅也要投票通過普發現金，就是為了不辜負全台6成6民意的託付，這樣優質立委被罷免真的毫無道理。記者葉信菉／攝影

罷免倒數2周，桃園六席立委全都要進入三階，立委呂玉玲今晚舉行團結之夜活動，國民黨眾星雲集，大咖都到場替呂玉玲站台，行政院長韓國瑜透露，呂玉玲剛在立院身體不舒服坐輪椅，也要投票通過普發現金，就是為了不辜負全台6成6民意的託付，這樣優質立委被罷免真的毫無道理，桃園要當領頭羊往前衝，也要像熱鍋上螞蟻出來投票，留住優質立委在立院。

今呂玉玲於平鎮區東安國中旁封街舉行團結之夜，國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕及桃園市長張善政皆出席站台，現場更漢子及燕子合體，禿子跟自稱善子的張善政也合體，輪番上陣告訴大家呂的好，讓現場支持者相當興奮，瘋狂大喊並熱情揮旗大喊「不同意罷免」、「院長來了」。

韓國瑜表示，平鎮的客家女兒呂玉玲，剛剛在立院表決超收稅金，要拿出2350億元發還給全台灣人民，剛剛在主席看到很緊張，因為呂堅忍不拔認真努力，身體不舒服坐輪椅且血壓飆到170，仍進來投票，因為她了解法案剛出來就跟麵包剛出爐一樣重要，她知道贊成普發現金民意超過6成6，她不敢忘記人民託付，打針吃藥進立院，表現始終如一，使命必達。

韓說，7月26日要投票，30多年中華民國在亞洲跟世界被認可是高度民主國家，若大罷免成功，台灣民主將一場空，這是完全不合理的，全殺且一個不留，桃園6席立委沒理由全被殺，這些立委有貪汙、腐敗及偷懶嗎？民眾高喊沒有。

韓說，這些出席率很多都百分之百的立委，尤其呂13年選服案件20萬件、替桃園爭取1200億元建設經費，剛剛立院更冒身體風險投票，這樣也要被罷免，請問罷免標準在哪，「就是百分百政治鬥爭」，大家若心動要行動，不要不出門投票，這樣就是放縱不公不義的罷免發生，所以一定要出來。

韓說這次選舉跟往常有3處不一樣，第一，夏天炎熱心情浮動，更需要大家堅定信心出門投票，第二選票上沒有照片，只有同意罷免跟不同意罷免，第三照片也沒對手，這些跟往常不同，所以一定要出來投票。桃園更要當領頭羊往前衝，也要像熱鍋上螞蟻出來投票，留住優質立委在立院。

韓國瑜 罷免 普發一萬 國民黨 呂玉玲

延伸閱讀

韓國瑜談罷免投票特點 其中一項前所未聞

影／反惡罷團結之夜力挺呂玉玲 盧秀燕：她沒有仇恨值

桃園藍委呂玉玲辦團結之夜 朱立倫相挺喊：不縱容惡罷

南桃園周末晚罷免反罷對陣 禿子漢子燕子桃園合體催票

相關新聞

出席葉元之反罷免宣講 趙少康開門見山挺李四川選新北市長

針對國民黨立委葉元之遭罷免案，資深媒體人趙少康今晚到板橋出席反罷免活動力挺葉元之，台北市副市長李四川在台下，趙開門見山表...

站台力挺反罷免！李四川曝葉元之都在電視台原因：為國民黨發聲

針對新北市立委葉元之遭提罷免案，台北市副市長李四川今晚在板橋民生公園站台力挺，呼籲板橋選民投下不同意票。他強調，有人抱怨...

青鳥稱江啟臣父逝是因壞事做多 楊智伃批：惡罷無人性

立法院副院長江啟臣的父親逝世，「青鳥」竟然在罷免徐巧芯團體的群組中開始聲稱：「江啟臣爸爸死掉是因為壞事做太多」。國民黨發...

呂玉玲坐輪椅也撐住投票挺普發一萬 韓國瑜：被罷免沒道理

罷免倒數2周，桃園六席立委全都要進入三階，立委呂玉玲今晚舉行團結之夜活動，國民黨眾星雲集，大咖都到場替呂玉玲站台，行政院...

籲選民站出來反罷免 韓國瑜提罷免投票3特點

國民黨反罷免，立法院長韓國瑜今天晚上到桃園替立委魯明哲、呂玉玲站台。他表示，今天立法院開會開一整天，很高興在立委魯明哲和...

遭林右昌稱是國民黨破口 葉元之反嗆：想選新北市長就別像網路酸民

民進黨祕書長林右昌今天到板橋為罷免葉元之團體助攻掃街，林右昌直言，葉元之最近裝乖，但如果大家忘記葉元之的壞「就中計了」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。