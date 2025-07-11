籲選民站出來反罷免 韓國瑜提罷免投票3特點

國民黨反罷免，立法院長韓國瑜今天晚上到桃園替立委魯明哲、呂玉玲站台。他表示，今天立法院開會開一整天，很高興在立委魯明哲和其他委員努力下，無論年齡，普發現金一萬元，「法案像剛出爐的麵包一樣，還是熱呼呼的」。

韓國瑜話鋒一轉，提到7月26日罷免投票，指大家即將再一次進到投開票所，而這一次投票可能是大家沒有看過的。

韓國瑜指出，此次罷免投票有三大特點，一是從來沒有投票在夏天辦，過去投票選在冬天辦的原因是冬天氣溫低，舉辦選舉的衝突性較弱。二是選票看不到照片，只有同意罷免跟不同意罷免，「長相很怪，你喜歡魯明哲，但你找不到他的照片」。三是沒有對比，過去選舉可能看到魯明哲跟其他人競選，但今年沒有。

韓國瑜表示，一個政治人物的養成非常不容易，魯明哲過去30年為中壢付出不少，大家都了解他是優秀稱職的立委。

韓國瑜說，希臘神話有個怪獸，它有三個腦袋，立法委員就像這個怪獸，第一個腦袋放在立法院，第二個頭要放在地方，第三個頭要放在家庭。立法委員很忙，一邊要照顧家庭，一邊要照顧國會，還要勤跑選區，非常辛苦，而魯明哲這麼多年，還能做到立院百分之百出席，現在卻要面對罷免，實在太不合理。這次選舉絕對不能冷漠，一定要像一百度的開水一樣煮開，所有的選民爆炸出去，支持好立委。