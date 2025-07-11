遭林右昌稱是國民黨破口 葉元之反嗆：想選新北市長就別像網路酸民

民進黨祕書長林右昌今天到板橋為罷免葉元之團體助攻掃街，林右昌直言，葉元之最近裝乖，但如果大家忘記葉元之的壞「就中計了」，國民黨說要築起葉元之防線，但葉元之就是國民黨破口，有機會外溢到其他罷免區域，呼籲民眾勇敢站出來。

林右昌說，葉元之說被罷免是因票贏的少、柿子挑軟的吃，事實上他是「傅隨組織」堅實支持者，且葉在立院所作所為讓人看不下去，主業是跑通告，副業才是立委，公民團體發起行動，非常值得大家來支持。

林右昌說，國民黨說要組起葉元之防線，不過他們認為葉元之其實是破口，今天與在地議員戴瑋姍、黃淑君、山田摩衣與石一佑一起來力挺罷團掃街，希望喚起民眾記憶「記得葉元之的壞」，如果你忘記了，你就中了他的計。

林說，葉元之現在就是行龜縮大法，躲起來、藏起來，然後裝乖，他們希望透過葉元之這個破口，能外溢到其他罷區，呼籲7月26號勇敢站出來投下罷免的同意票。

近期藍營大老都來聲援葉元之，林右昌說，這一陣子國民黨立委都很乖，但今天故態復萌在立法院面強行通過特別條例，刪除台電預算，並加進了2300億元普發現金的買票預算，大家都看在眼裡，國民黨不去想想這個2300億預算到底要從何而來，為了罷免而買票。

林右昌說，葉元之在地方辦活動「當然他是急了」，來到板橋，就是希望能喚醒過去一年多來葉跟著傅崐萁在立法院裡面作威作福，通過非常多毀憲亂政、親中投共法案，這個才是真正大家要罷免他的理由。

被問到林右昌說法，葉元之表示，尊重林尖酸刻薄的批評，但奉勸他如果想選新北市長，要拿出市長般的格局，不要像個網路酸民一樣。

葉元之更指，林右昌今天帶一堆民進黨議員來搞罷免，但是這些人平常都沒在地方服務，一搞罷免就衝第一。上次我帶教育部官員到國小來爭取預算，戴姓議員還阻擋罵我是「擾民」，這種只會鬥爭不為地方的黨，不會獲得善良百姓的認同。