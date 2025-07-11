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出席葉元之反罷免宣講 趙少康開門見山挺李四川選新北市長

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
針對國民黨立委葉元之遭罷免案，資深媒體人趙少康今晚到板橋出席反罷免活動力挺葉元之。記者李定宇／攝影
針對國民黨立委葉元之遭罷免案，資深媒體人趙少康今晚到板橋出席反罷免活動力挺葉元之。記者李定宇／攝影

針對國民黨立委葉元之罷免案，資深媒體人趙少康今晚到板橋出席反罷免活動力挺葉元之，台北市副市長李四川在台下，趙開門見山表示，今天由李四川來站台，效果一定好。更直言李四川民調第一，甚至比民進黨所有人選都還高，支持李四川選新北市長。

趙少康致詞時批民進黨根本是夭壽黨，質疑葉元之才剛於去年1月當選，民進黨卻急於推動罷免。他說民進黨一直選舉一直罷免，勞民傷財，浪費國家資源。

他也諷刺民進黨常喊窮，卻豪擲鉅資辦罷免。「不是說總統府沒錢開燈？考試院、監察院沒衛生紙？行政院只能吃杯子蛋糕？結果現在卻能花十幾億辦罷免。」

談到能源議題，趙少康延續批評，指出立法院才剛通過「全民共享普發現金一萬元」，卻遭民進黨反對。他說，政府要補助台電上千億元，還是頻頻調漲電價，問題根本出在能源政策錯誤。

趙說，搞綠電一度電要6、7元，還說核電危險，日本福島核災後還不是繼續用核能？現在台灣要用天然氣，天然氣不只貴，有共軍威脅，台灣天然氣最多只能存7至11天，這叫愛台灣？

趙少康強調，台灣的能源結構已陷入危機，呼籲選民理性思考，不該讓政治操作壓倒民意，更不應讓表現優秀的民代遭惡意罷免。

趙少康 葉元之 罷免 李四川 國民黨

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