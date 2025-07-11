站台力挺反罷免！李四川曝葉元之都在電視台原因：為國民黨發聲
針對新北市立委葉元之遭提罷免案，台北市副市長李四川今晚在板橋民生公園站台力挺，呼籲板橋選民投下不同意票。他強調，有人抱怨葉元之都在電視台，是因為葉在電視台為國民黨發聲。
李四川指出，擔任公職40年來，從未看過有人這樣搞罷免。他說，若預算內容不合理，議員有責任提出刪減，不能因此就說不配合而罷免對方，這不是民主，這也不是天理。
對於外界質疑葉元之經常出現在電視台，未深耕選區，李四川則為其緩頰。他表示，葉元之為國民黨在媒體發聲、扛起輿論壓力，國民黨最缺的就是這樣敢講話的人，並非只是單純沒在服務。
他說，拿麥克風比拿鐵鎚還重，壓力很大。替政黨發聲不容易，葉元之願意站在第一線，說出國民黨的聲音，值得肯定。他呼籲板橋市民理性看待罷免案，不要因為意見不同就抹煞一位民代的努力與貢獻。並呼籲民眾投下不同意罷免票。
謝龍介今天再度為葉元之站台，並持續呼籲選民要拉票、催票、投不同意罷免票。
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