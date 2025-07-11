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桃園藍委呂玉玲辦團結之夜 朱立倫相挺喊：不縱容惡罷

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
立委呂玉玲今晚舉行團結之夜活動，國民黨眾星雲集，大咖都到場替呂玉玲站台，朱立倫表示，剛通過普發一萬元現金，呂玉玲在立院相當努力爭取，一定要出門投票用選票壓制，不縱容惡霸。記者葉信菉／攝影
立委呂玉玲今晚舉行團結之夜活動，國民黨眾星雲集，大咖都到場替呂玉玲站台，朱立倫表示，剛通過普發一萬元現金，呂玉玲在立院相當努力爭取，一定要出門投票用選票壓制，不縱容惡霸。記者葉信菉／攝影

罷免倒數2周，桃園六席立委全都要進入三階，立委呂玉玲今晚舉行團結之夜活動，國民黨眾星雲集，大咖都到場替呂玉玲站台，朱立倫表示，剛通過普發一萬元現金，呂玉玲在立院相當努力爭取，一定要出門投票用選票壓制，不縱容惡罷。

今呂玉玲於平鎮區東安國中旁封街舉行團結之夜，國民黨主席朱立倫、行政院長韓國瑜、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕及桃園市長張善政皆出席站台，現場更漢子及燕子合體也讓現場支持者相當興奮，並熱情揮旗大喊「不同意罷免」。

朱立倫一上台問民眾，呂玉玲、國民黨立委棒不棒，現場大喊「棒」朱表示，去年政府超收總金額為5450億元，剛剛立院通過全民普發1萬元，這個叫做應該的，現在國際關稅戰受嚴重影響，國際情勢很多國家都在普發現金要促進經濟，韓國通過普發9000億台幣，新加坡也將發每人1至2萬不等，台灣也應該要這樣做對不對？現場民眾大喊「對」。

朱說，剛剛在立院投票，民進黨立委從頭反對到尾，若大罷免成功，就可能會取消，賴清德總統更說1萬元買菜一下就沒了，但若一家有4個人，就有4萬元了，這樣一家子可以買至少一個月的菜了，根本不了解民生疾苦。還有要體諒台灣的中小企業，這些企業受關稅戰影響，很需要優質立委替大家力拚。

朱表示，呂在立院幫中小企業發展及普發一萬元都相當努力拚，在健保、勞保及建設外，都很努力替大家爭取。桃園6位立委在立院也是如此，大家腳踏實地為桃園努力。

朱話鋒一轉說，現在看到6位立委民調每位都很好，因為大家都在家等電話，很安心不會通過，但切記一定要出門投票，不然就是縱容惡罷，一定要出門投票，用選票壓制。

罷免 盧秀燕 桃園 朱立倫 張善政 國民黨 呂玉玲 侯友宜

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