藍營花蓮、宜蘭合體護傅崐萁 罷團掃街站路口拚翻轉花蓮

國民黨立院黨團總召傅崐萁面臨罷免危機，同黨宜蘭議員情義相挺，今天由議長張勝德帶隊，到花蓮與在地議員共同走入市場宣傳反罷免。張勝德說，宜花是共同體，傅崐萁努力在立院為東海岸爭取建設與福利，有目共睹，專程來支持，希望大家投下不同意票。罷團今天下午馬不停蹄掃街，爭取民眾支持。

張勝德今天與黨團書記長林義剛、縣議員林岳賢、楊弘旻、黃浴沂、黃建勇、黃琤婷等人，在花蓮副議長徐雪玉、縣議員吳建志、吳東昇等人陪同下，下午4時許走入花蓮市市八市場，高呼反罷免，也有計程車司機搖下車窗熱情打招呼。

「堅決反對大罷免」張勝德說，傅崐萁努力為地方發聲，宜蘭縣議會黨團全力支持，專程前來就為全力拉抬，守住立院席次，要讓傅崐萁留在立院繼續為東海岸爭取建設；林義剛、黃浴沂和黃琤婷說，無法接受民進黨用罷免手段報復敢於監督中央的立委，挺傅崐萁就是挺東部的未來，呼籲26日踴躍投下不同意票。

罷團則是密集安排掃街、站路口的宣傳行程，「曙光花蓮」遠赴南區富里、玉里徒步掃街，民進黨縣議員張美慧、林則葹，市民代表田珍綺等人下午也與罷免公民同行，在市區要道、吉安黃昏市場等處站路口，高舉「同意罷免」牌子，呼籲支持者勇敢站出來投同意票翻轉花蓮。