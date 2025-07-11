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「同意罷免大車隊」今台中掃街 王義川點名1藍委：非罷不可

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
綠委王義川（左二）等人今率「同意罷免大車隊」遶行台中市區，並呼籲民眾罷免不適任立委。記者趙容萱／攝影
綠委王義川（左二）等人今率「同意罷免大車隊」遶行台中市區，並呼籲民眾罷免不適任立委。記者趙容萱／攝影

由民進黨立委王義川等人領軍的「同意罷免大車隊」今天下午在台中市北屯區水景福隆宮集結後出發。王義川說，今天從北屯出發，要將踏遍大街小巷，最後1小時會整個橫掃藍委羅廷瑋選區，因為羅是這次「非罷不可」的立委。

「同意罷免大車隊」今天下午3時30分集結水景福隆宮，包括民進黨立委王義川、前立委莊競程、「山除薇害」罷團發言人阿美，以及台中市議員江肇國、曾朝榮、陳俞融、謝佳宜等人參拜祈福後，搭「戰車」出發。

很多民眾也穿著雨衣、騎機車一路跟隨參與。一名年輕人表示，他因看不慣台中市區藍委在立院亂搞，風雨無阻參加「同意罷免大車隊」，以行動挺罷免。

王義川行前受訪時說，這是「同意罷免大車隊，守護台灣不後退」第二場，從中五藍委黃健豪選區出發，經過中四廖偉翔選區，最後1小時會整個橫掃中五羅廷瑋的選區，因為羅廷瑋是這次「非罷不可」、非常惡劣的立委。

王義川指出，早上「護國大遶境」從烏日出發，第一站也是到羅廷瑋的選區，下午同步在西南屯，今天台中非常熱鬧，「眾神護台灣」，護國大遶境。

王義川指出，「同意罷免大車隊」從北屯水景福隆宮出發，行前他參拜並拜託三府王爺大顯神威，把不適任的立委趕出立法院，把上次立委選舉市民朋友賦予重任的黃健豪、廖偉翔跟羅廷瑋等三人，在7月26日通通罷免掉，大罷免大成功。至於外傳民進黨有重點罷免8+2名單？王義川答，沒有，大家都用各自的方式來完成這次大罷免。

阿美表示，她今天上午參加護國大遶境，發現台中人非常熱情，路上也遇到不同理念的朋友，但車掃過程也拜託大家給我們一個為何要罷藍委論述機會，相信透過不斷的對話，越來越多人理解，在7月26日投下同意罷免票。

莊競程表示，這次的訴求很簡單，藍委在立法院一直嘗試癱瘓政府，弱化國防及出賣主權，這就是要罷免藍委的原因。

綠委王義川（左一）等人今率「同意罷免大車隊」遶行台中市區，並呼籲民眾罷免不適任立委。記者趙容萱／攝影
綠委王義川（左一）等人今率「同意罷免大車隊」遶行台中市區，並呼籲民眾罷免不適任立委。記者趙容萱／攝影
「同意罷免大車隊」今天下午在台中市北屯區水景福隆宮集結後出發。記者趙容萱／攝影
「同意罷免大車隊」今天下午在台中市北屯區水景福隆宮集結後出發。記者趙容萱／攝影

羅廷瑋 罷免 王義川 台中市

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