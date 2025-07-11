快訊

「尹清楓命案」關鍵人郭力恆病逝 結束20年鐵窗人生…真相也可能就此永遠埋藏？

給定了！國民黨推全民普發一萬 5450億特別條例三讀通過

又有熱帶低壓！最快24小內生成「百合颱風」 最新路徑、對台影響曝

聽新聞
0:00 / 0:00

青鳥稱江啟臣父逝是因壞事做多 楊智伃批：惡罷無人性

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院副院長江啟臣表示，家父因為年事已高，安詳離世隨佛祖前往修行之路。聯合報資料照
立法院副院長江啟臣表示，家父因為年事已高，安詳離世隨佛祖前往修行之路。聯合報資料照

立法院副院長江啟臣的父親逝世，「青鳥」竟然在罷免徐巧芯團體的群組中開始聲稱：「江啟臣爸爸死掉是因為壞事做太多」。國民黨發言人楊智伃批，大罷免已經淪為青鳥惡罷無人性，側翼造謠無下限。

楊智伃說，江啟臣副院長肩負立法院的工作，同時面對喪父之痛，而江啟臣副院長也因父親的教導，將治喪事宜將一切從簡，但是即便如此江啟臣副院長想低調走過喪父之痛，仍逃不過罷免團體的惡意抹黑，連已經過世的長者也不放過。

楊智伃指出，當毫無理由的仇恨成為大罷免唯一的燃料，還能叫做民主嗎？這是現在大家都在問的問題。這種冷血毫無人性的言語，是一種無底線的毀滅心態。早已無關政治，這是對人命的不尊重、對基本人性的背叛。

楊智伃表示，近期網紅鍾明軒再度拍片發聲，過去只因為去了中國旅遊，就被青鳥側翼剪影片、貼標籤、瘋狂霸凌，毫無證據的抹紅攻擊像瘟疫一樣散播，即便當事人多次提出證據與解釋，卻依舊被霸凌出征，看到鍾明軒仍舊勇敢為自己發聲的字字句句，都讓人感到心疼與不捨。

楊智伃質疑，這樣的社會氛圍，是誰創造的？這樣的打壓與獵巫，是誰默許的？所謂的「公民參與」根本是民進黨假扮的仇恨機器，成為一場泯滅人性的鬥爭工具。這場大罷免運動，製造了對立、擴大了仇恨，也撕裂了這片土地上原本僅存的彼此信任。甚至連最基本的倫理和人情，也被踐踏得體無完膚。

楊智伃表示，一旦罷免變成發洩憎恨的工具，當謠言比真相更有市場，仇恨將吞噬台灣。在這個時代，溫柔是一種勇敢，堅持良知是一種力量。而「不同意罷免」，不只是投下一票的選擇，更是對這個社會說：「我們要人性，我們要理性，我們要一個不被仇恨綁架的台灣。」

立法院副院長江啟臣的父親逝世，青鳥在罷免徐巧芯團體的群組中開始聲稱：「江啟臣爸爸死掉是因為壞事做太多」。圖／國民黨文傳會提供
立法院副院長江啟臣的父親逝世，青鳥在罷免徐巧芯團體的群組中開始聲稱：「江啟臣爸爸死掉是因為壞事做太多」。圖／國民黨文傳會提供

青鳥 鍾明軒 罷免 江啟臣 楊智伃 側翼

延伸閱讀

立院副院長江啟臣父喪 清晨臉書哀痛發文「謝謝父親 長存於心」　

影／台未列首波關稅名單 江啟臣呼籲政府積極談判爭取最有利結果

遭網友嗆斬首示眾 江啟臣報案譴責暴力威脅

遭恐嚇「斬首示眾」 江啟臣反問賴清德：這就是所謂珍貴的公民力量？

相關新聞

青鳥稱江啟臣父逝是因壞事做多 楊智伃批：惡罷無人性

立法院副院長江啟臣的父親逝世，「青鳥」竟然在罷免徐巧芯團體的群組中開始聲稱：「江啟臣爸爸死掉是因為壞事做太多」。國民黨發...

「同意罷免大車隊」今台中掃街 王義川點名1藍委：非罷不可

由民進黨立委王義川等人領軍的「同意罷免大車隊」今天下午在台中市北屯區水景福隆宮集結後出發。王義川說，今天從北屯出發，要將...

基隆死亡連署起訴 在押張淵翔、吳國勝等4人晚間6點開接押庭

基隆死亡連署案今天偵結起訴7人，在押被告吳國勝、張淵翔、張金發、游正義等4人起訴移審事宜，預定今晚6時開庭訊問。

張淵翔等7人起訴罷團籲道歉 林沛祥：尊重司法但不要差別辦案

基隆地檢署偵辦死亡連署案今天起訴市政民政處前處長張淵翔、國民黨基隆市黨部前主委吳國勝等7人，罷免林沛祥領銜人陳青逸要求林...

基隆死亡連署案起訴7人 在押張淵翔、吳國勝等4人移審法院

基隆地檢署偵辦死亡連署案今天偵結，依違反個人資料保護法、偽造文書等罪嫌起訴基隆市政府民政處前處長長張淵翔、國民黨基隆市黨...

臨時請假！公辦電視罷免說明會今錄影 丁學忠因這原因缺席

國民黨雲林縣第一選區（海線）立委丁學忠罷免案今下午舉辦公辦電視罷免說明會錄影，但僅罷免案領銜人王國維出席，丁學忠則因國民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。