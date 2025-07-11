青鳥稱江啟臣父逝是因壞事做多 楊智伃批：惡罷無人性

立法院副院長江啟臣的父親逝世，「青鳥」竟然在罷免徐巧芯團體的群組中開始聲稱：「江啟臣爸爸死掉是因為壞事做太多」。國民黨發言人楊智伃批，大罷免已經淪為青鳥惡罷無人性，側翼造謠無下限。

楊智伃說，江啟臣副院長肩負立法院的工作，同時面對喪父之痛，而江啟臣副院長也因父親的教導，將治喪事宜將一切從簡，但是即便如此江啟臣副院長想低調走過喪父之痛，仍逃不過罷免團體的惡意抹黑，連已經過世的長者也不放過。

楊智伃指出，當毫無理由的仇恨成為大罷免唯一的燃料，還能叫做民主嗎？這是現在大家都在問的問題。這種冷血毫無人性的言語，是一種無底線的毀滅心態。早已無關政治，這是對人命的不尊重、對基本人性的背叛。

楊智伃表示，近期網紅鍾明軒再度拍片發聲，過去只因為去了中國旅遊，就被青鳥側翼剪影片、貼標籤、瘋狂霸凌，毫無證據的抹紅攻擊像瘟疫一樣散播，即便當事人多次提出證據與解釋，卻依舊被霸凌出征，看到鍾明軒仍舊勇敢為自己發聲的字字句句，都讓人感到心疼與不捨。

楊智伃質疑，這樣的社會氛圍，是誰創造的？這樣的打壓與獵巫，是誰默許的？所謂的「公民參與」根本是民進黨假扮的仇恨機器，成為一場泯滅人性的鬥爭工具。這場大罷免運動，製造了對立、擴大了仇恨，也撕裂了這片土地上原本僅存的彼此信任。甚至連最基本的倫理和人情，也被踐踏得體無完膚。