張淵翔等7人起訴罷團籲道歉 林沛祥：尊重司法但不要差別辦案

基隆地檢署偵辦死亡連署案今天起訴市政民政處前處長張淵翔、國民黨基隆市黨部前主委吳國勝等7人，罷免林沛祥領銜人陳青逸要求林沛祥應道歉。林沛祥回應，尊重司法毋枉毋縱，但要呼籲，檢調要公正辦案，不能差別辦案。

陳青逸表示，基隆地檢署今天起訴張淵翔、吳國勝等7人，立委林沛祥為現任國民黨基隆市黨部主委，但至今都沒有任何表示，沒有為此案道歉，也沒有做為一個主委應盡的政治責任。

陳青逸說，林沛祥不但不適任立委，也不適任國民黨市黨部主委，呼籲他出來道歉。

陳青逸並指出，起訴書有提及，吳國勝為使罷免案順利進行，曾邀約基隆市市長謝國樑協同張淵翔在今年3月10日至基隆市黨部共同開會，討論、分析罷免情勢，謝國樑、張淵翔當日與吳國勝及黨部人員商議罷免案的走向與情勢後，謝國樑即離開黨部。市長應說清楚在會中他說了什麼，這樣就可以全身而退？市長還要說清楚未來個資如何避免被濫用。

市府發表聲明，尊重司法，面對個資疑遭濫用絕不容許也不會寬貸，已即刻啟動相關改革。

林沛祥表示我的立場不變，尊重司法毋枉毋縱。但同時也要呼籲，檢察機關應該一視同仁、公正辦案，不能差別辦案，讓我們的司法公正能夠被人民相信。