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張淵翔等7人起訴罷團籲道歉 林沛祥：尊重司法但不要差別辦案

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
林沛祥：尊重司法但不要差別辦案。記者游明煌／翻攝
林沛祥：尊重司法但不要差別辦案。記者游明煌／翻攝

基隆地檢署偵辦死亡連署案今天起訴市政民政處前處長張淵翔國民黨基隆市黨部前主委吳國勝等7人，罷免林沛祥領銜人陳青逸要求林沛祥應道歉。林沛祥回應，尊重司法毋枉毋縱，但要呼籲，檢調要公正辦案，不能差別辦案。

陳青逸表示，基隆地檢署今天起訴張淵翔、吳國勝等7人，立委林沛祥為現任國民黨基隆市黨部主委，但至今都沒有任何表示，沒有為此案道歉，也沒有做為一個主委應盡的政治責任。

陳青逸說，林沛祥不但不適任立委，也不適任國民黨市黨部主委，呼籲他出來道歉。

陳青逸並指出，起訴書有提及，吳國勝為使罷免案順利進行，曾邀約基隆市市長謝國樑協同張淵翔在今年3月10日至基隆市黨部共同開會，討論、分析罷免情勢，謝國樑、張淵翔當日與吳國勝及黨部人員商議罷免案的走向與情勢後，謝國樑即離開黨部。市長應說清楚在會中他說了什麼，這樣就可以全身而退？市長還要說清楚未來個資如何避免被濫用。

市府發表聲明，尊重司法，面對個資疑遭濫用絕不容許也不會寬貸，已即刻啟動相關改革。

林沛祥表示我的立場不變，尊重司法毋枉毋縱。但同時也要呼籲，檢察機關應該一視同仁、公正辦案，不能差別辦案，讓我們的司法公正能夠被人民相信。

罷免林沛祥領銜人陳青逸要求林沛祥應道歉。記者游明煌／攝影
罷免林沛祥領銜人陳青逸要求林沛祥應道歉。記者游明煌／攝影

謝國樑 罷免 林沛祥 張淵翔 基隆 國民黨

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