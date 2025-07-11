朱立倫批綠惡罷 桃園綠營：是為人民奮鬥

國民黨今天在桃園舉辦「反惡罷、戰獨裁」政策說明會，黨主席朱立倫表示，民進黨選輸想重選，不是民主是獨裁；綠營桃市黨部說，國民黨連署是抄死人名冊，民進黨是與公民團體為人民奮鬥。

國民黨「反惡罷、戰獨裁」政策說明會今天分兩場，在南、北桃園舉行，北桃園場包括國民黨桃園市黨部主委黃敏恭、桃園市議會副議長李曉鐘、市議員凌濤等人皆有出席。

朱立倫致詞時表示，民進黨「選輸翻桌」才搞大罷免、想要重選，台灣民主幾十年來，沒有針對過只要是跟執政黨不同黨的立委就要大罷免，全世界沒有一個民主國家這樣做，這不是民主、是獨裁，總統賴清德大概是在學北韓。

朱立倫表示，民進黨選舉只會抹紅、抹黑、造謠，結果共諜都在民進黨，甚至還在總統府、國安會，這是沒有出息的政黨，要搞罷免找不到理由，就只會抹紅；罷免投票民進黨想靠25%就過關，民眾要支持桃園國民黨6名立委，就一定要出來投票反罷免。

民進黨桃園市黨部主委黃傅淑香向中央社表示，現在的人民有知識水準、民主意識，民進黨是配合公民團體一起進行大罷免、為人民奮鬥，國民黨罷免連署是抄死人名冊，還敢說民進黨獨裁。