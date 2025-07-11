臨時請假！公辦電視罷免說明會今錄影 丁學忠因這原因缺席

國民黨雲林縣第一選區（海線）立委丁學忠罷免案今下午舉辦公辦電視罷免說明會錄影，但僅罷免案領銜人王國維出席，丁學忠則因國民黨發出甲級動員令要表決普發現金一萬元法案，臨時缺席錄影，相關影音將於16日起至25日播出。

丁學忠罷免案今下午舉辦公辦電視罷免說明會錄影，丁學忠臨時請假未出現，罷團發言人露西歸表示，很遺憾沒有看到丁學忠出現，他再次錯過跟人民解釋毀憲亂政的行為，並預告明天民進黨立委黃捷將陪同罷團在虎尾掃街，7月16日會有反共護台的公民晚會，7月19日立委陳亭妃聲援，25號在北港有選前之夜大遊行。

丁學忠表示，他原本預定出席說明會錄影，資料也已被妥，因黨部昨天發動甲級動員令，今天在立法院要審查重要法案，下午要進行普發現金一萬元還稅於民的法案表決，因此趕不回雲林參加，已向選委會請假。

丁學忠強調，他行得正坐得直，這一年來非常認真為雲林鄉親服務、爭取經費，包括雲林長輩、教育環境的相關經費都已經爭取到位，他對這次惡性罷免不能接受，但他勇於面對挑戰，相信邪不勝正。

立法院長韓國瑜明天下午將出席雲林縣黨部工作會報，為丁學忠加油打氣，丁學忠7月13日在台西區、北港區成立後援會，民眾黨主席黃國昌、立委謝龍介等人都將出席，雲林縣長張麗善、立委張嘉郡將於14日同步啟動反罷免掃街與車隊拜票，7月20日韓國瑜將再度到雲林為丁學忠站台，丁學忠表示，目前團隊已在規畫選前之夜活動，將盡快公布。

雲林縣選舉委員會總幹事蕭德恕表示，丁學忠罷免案有投票資格的公民有27萬1700人、罷免成功門檻為6萬7925人，26日當天有321處投開票所，當天上午8時至下午4時投票，預計投票截止後約一小時後完成開票。

丁學忠罷免案公辦電視罷免說明會自7月16日至7月25日於佳聯有線電視及北港有線電視第三頻道播放，相關影音自7月16日起同步於雲林縣選舉委員會官方youtube頻道播出。