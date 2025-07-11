曹興誠：沒選總統的資格 忍辱捐錢支持大罷免

反共護國志工聯盟召集人曹興誠持續推動大罷免。曹興誠今天在臉書發千字文說明，他為何要捐錢還忍辱支持大罷免，並指出自己根本沒有選總統的資格。

曹興誠指出，在「和艦案」無辜被訟期間，為了免遭到司法報復，他選擇加入新加坡國籍，但仍然保持台灣居民身分，從未曾離開過台灣，也知道一旦放棄國籍，就永遠失去了競選總統的資格，但他不在乎，因為他對作官或從政毫無興趣。

曹興誠說，1996年開始，他嘗試在兩岸間建立「程序正義」，以消除中共武力犯台的藉口。這個程序很簡單，即「統一必須經過台灣人民的公投同意」。後來有人把他的努力，惡意扭曲為「主張統一」。

曹興誠表示，2019年七月，他在香港看到中共動員大批流氓，以棍棒無差別擊打香港市民，他感到憤怒，了解中共政權有如爬蟲，無視人權，不可理喻，於是決定回復中華民國國籍，呼籲大家一起抗共保台。

曹興誠指出，2000年，他很幸運得到法鼓山創辦人聖嚴師父的接引，得窺佛學堂奧。佛學基本上勸戒貪婪，鼓勵布施，以消除自我，忘卻煩惱。布施有三種，「財布施」人人都會；往上一級是「無畏布施」，即免除別人的擔心或恐懼；最上一級是「法布施」，就是讓人因佛法而活得從容自在。

曹興誠說，這次大罷免，提供了所有佛門弟子同時實施三種布施的機會。捐款支持罷團是財布施，驅逐立法院內的投共敗類，讓台灣不致於香港化，是無畏布施；宣導「主權在民，人民自決」，鼓勵所有中國人推翻中共的邪惡暴政，讓兩岸人民都能享受到民主自由，就是大大的「法布施」。

曹興誠表示，布施當然可能破壞一些奸佞小人的陰謀鬼計，引起他們的仇恨、誹謗、抹黑、抹黃。這也不足為懼，因為「忍辱」就是一種「菩薩行」，如果行事八面玲瓏，無人批評，那是偽君子的魔道，不是佛道。

曹興誠指出，希望中間選民了解，今天同意罷免的都是功在台灣社會獲有榮譽的正人君子；而那些偽造事實和圖片影音，試圖抹黑、抹黃他的猥瑣小人，除了善於毀人名節，看不出對台灣社會有任何貢獻。

曹興誠說，現在藍白立委面臨大罷免，無法辯解他們親共賣台的事實，只好拚命移轉焦點，攻擊賴清德、民進黨和公民團體。就在他們移轉焦點有些成效之際，中共國台辦的朱鳳蓮跳出來，呼籲台灣人停止大罷免；證明了國民黨已經淪為中共的走狗，因此中共要出面幫他們恐嚇台灣人。

曹興誠呼籲，中間選民注意反罷ㄧ方種種辱罵、恐嚇、威脅和濫用公權力的行為，這些都是中共慣用的流氓手段。這次大罷免，如果不能成功，可以預見，台灣會被徐巧芯、賴苡任那樣的紅衛兵，帶入狂亂的文革社會，大罷免是維持國家正常運作的背水ㄧ戰，ㄧ定要成功。