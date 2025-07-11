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謝國樑脫身關鍵曝！曾與吳國勝、張淵翔參加罷免會但先離未共商

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市長謝國樑曾與吳國勝、張淵翔參加罷免會但先離開未共商。本報資料照片
基隆市長謝國樑曾與吳國勝、張淵翔參加罷免會但先離開未共商。本報資料照片

基隆地檢署偵辦死亡連署案今天偵結，依違反個人資料保護法等罪嫌起訴府民政處前處長張淵翔、國民黨基隆市黨部前主委吳國勝等7人。檢調查出主謀為吳國勝，與張淵翔共同規畫謀議全案，市長謝國樑曾與吳國勝、張淵翔共同參加罷免會，但先離開未共商，僅列證人未列被告。

起訴書說，吳國勝為使罷免案順利進行，曾邀約謝國樑協同張淵翔在今年3月10日至基隆市黨部共同開會，討論、分析罷免情勢，謝國樑、張淵翔當日與吳國勝及黨部人員商議罷免案的走向與情勢後，謝國樑即離開黨部。

吳國勝為免補二階段所提交的提議人名冊再遭剔除，讓罷免案無法通過提議門檻，與張淵翔共同規畫全案，由張教導提議人名冊正確填載格式，讓國民黨基隆市黨部人員及不詳抄手就二罷免案尚未送出的提議人名冊重新抄寫，透過張身為民政處長身分及權限，將吳預備於補提階段提出的提議人名冊先交由張以戶役政系統核對個人資料是否正確；若錯誤率過高，則基隆市黨部另再產出更多提議人名冊，以確保罷免案能順利通過提議門檻。

檢方說，提議人名冊經偽造份數共 1063份，仁愛區380份、安樂區683份。

檢方認定吳國勝為主謀，他在「微信」成立「勝之群組」，互相連絡細節。張淵翔還在群內張貼「謄寫三步驟」訊息，提醒統籌提議人名冊抄寫事宜，除如何重謄外，並要求分別交付仁愛區、安樂區一定數量的提議人名冊資料，供其以戶役政系統查核相關資料正確性。

檢方說，吳國勝、張淵翔等人分別處於主導、統籌或關鍵執行角色地位，雖其都坦承犯行，但在調查之初，均有串、滅證，飾詞狡辯情況，建請法官審酌予以量處適當、具有懲戒效果之刑，以儆效尤。

謝國樑 罷免 張淵翔

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