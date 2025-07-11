再嗆藍白所有立委 柯建銘：刑法100條只修正未廢除

民進黨立院黨團柯建銘「刑法100條伺候藍委」風波持續。柯建銘今天表示，過去刑法100條規範意圖叛變就可以抓人，後來在1992年修正，大家以為是廢除，但並未沒有，改為除意圖還要加上暴力脅迫，這是國安重要法律。

柯建銘在6月23受訪時表示，國家有國法，國會有刑責在，國民黨立委被罷免掉之後，「刑法」100條會伺候他們，以前是「意圖」，現在加了「著手進行」，國民黨立委不是只有意圖而已，還占領主席台打人，叛國的話「刑法」100條會伺候；還有「反滲透法」，拿中共的錢來選舉就是違反「反滲透法」，死罪可免，活罪難逃。

柯建銘今天指出，有關國民黨團談到刑法100條，想來借此打擊他，何其愚蠢，跑出來自證有罪。他已經從去年講到今年，藍白仗著國會多數暴力、恣意妄為，職權行使法被判違憲，這會期修法讓執政黨無法執政，敬告藍白所有立委，刑法100條存在，怎麼處理是法律問題。

柯建銘表示，國家現在是生死存亡關鍵，藍白合作毀憲亂政，大罷免勢必會大成功。占領主席台、把人丟下來、圍起來踹，這是公然殺人，言論有免責權、公然殺人沒有，這些賣國、叛國行為非常清楚。