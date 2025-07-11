【即時短評】謝國樑繼罷免再挺過死亡連署案 林沛祥成連任前哨戰

基隆市長謝國樑去年戰勝罷免案，就職2周年時宣布爭取下屆市長連任，他的手下大將前民政處長張淵翔今天被依偽造文書等罪起訴，檢方先前以證人身分約談市長，但證據力不足沒有往上再發展，謝國樑雖在這波爭議脫身，但曾公開道歉，如何負政治責任，連任之路是否受到影響，仍待觀察 。

藍營為反制「基隆絕沛」發起罷免林沛祥行動，發動罷免民進黨議員張之豪、鄭文婷，沒想到張淵翔桶出大簍子，這把火險些燒及市長，但從起訴名單來看，外界認為「斷點」已成，沒有往上再發展空間，爭議暫告平息。

謝國樑多次指他沒有涉案，對張淵翔涉及不法並不知情，還曾批張的行為很不應該，他曾在市議會為張淵翔涉向市民道歉；如今刑事責任可能卡不到，但政治責任免不了，外界等著看，也要給市民一個說法。

2022年縣市長選舉，謝國樑拿下近10萬票，贏過民進黨前立委蔡適應13.91%選票差距風光入主市府，終結民進黨林右昌8年執政，基隆綠地變藍天。

但謝國樑「免費送青年電動車」開辦後爭議相當大，還有東岸商場續約爭議演變成罷免的導火線，「拆樑行動」延燒，雖最後沒有過關，但也元氣大傷。

謝國樑罷免案去年10月投票，謝陣營靠著黨組織戰、市府施政成果文宣戰奏效，並因司法、行政訴訟等官司都獲勝訴，投票結果雖贏，但暗藏危機。

謝國樑去年罷免案同意票數6萬9934票，不同意票數8萬6014票，投票率50%。謝國樑贏1萬6千多票，看似「打勝仗」，但藍基本盤縮水1萬票是最大隱憂，謝國樑掌握行政資，靠全黨、市府資源保下市長寶座，對連任之路出現一大警訊。

日前台中市長盧秀燕來為林沛祥加持，謝國樑沒有現身，不久傳出遭約談，如今挺過死亡連署案，連任之路是否就吃下定心丸？仍待考驗。

基隆藍綠市長對戰態勢已成，綠可望徵召議長童子瑋出馬，與謝國樑對戰，奪回綠地。但林沛祥面臨罷免危機，如何挺過難關，罷免之戰也成為下屆市長的前哨戰，謝國樑想要連任，得先幫林沛祥戰勝，如果敗陣，連任的氣勢恐受到重大考驗，目前戰略是藍白合，力抗民進黨。