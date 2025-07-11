基隆死亡連署案今起訴前處長張淵翔、吳國勝等7人 8人緩起訴

基隆地檢署偵辦藍營罷免民進黨議員張之豪、鄭文婷「死亡連署」涉偽造文書案，經經2個月三波搜索、約談，日前以證人身分傳喚市長謝國樑後請回，檢方今天偵結起訴市府民政處前處長張淵翔、國民黨市黨部前主委吳國勝等7人，另有黨工、戶政等8人緩起訴，市府顧問謝偉仁等3人不起訴。

全案張淵翔、吳國勝和國民黨基隆市仁愛區黨部主任張金發、罷張領銜人游正義4名被告還在押，今日都將移審；另有12名被告先前都獲交保。

為反制民間團體「基隆絕沛」推動罷免國民黨基隆立委林沛祥，民進黨黨公職全力協助罷免連署，國民黨基隆市黨部和基隆公共事務學會，合作發動罷免鄭文婷、張之豪。但提議人名冊出現「死亡連署」等涉嫌偽造文書情事，檢調查出張淵祥涉嫌違法使用戶政系統協助比對個資。

起訴書指出，吳國勝、張金發、游正義、紀文荃、張淵翔等5人，涉犯刑法行使偽造私文書、個人資料保護法非公務機關非法利用個人資料、公職人員選舉罷免法等罪嫌；戶所前主任江鑒育等2人，涉犯個人資料保護法等。

緩起訴處分鄭姓黨工等6人涉犯行使偽造私文書、個人資料保護法非法利用個人資料罪；林姓等2人涉犯個人資料保護法。緩起訴期間均為2年，並分別附加向公庫支付5萬元至18萬元不等金額。

起訴書指出，吳國勝接獲國民黨中央組發會指示後，與基隆地方人士討論，評估對鄭文婷、張之豪議員發動罷免成功率應較高，考量選罷法新法將於2月20日施行，新法施行後應附提議人國民身分證影本將導致難度增加，才趕在2月19日即送交罷免案提議人名冊等相關文件。

因期間甚短，吳與市黨部人員謀議，列印國民黨基隆市仁愛區、安樂區黨員名冊及大量空白提議人名冊交給領銜人分派黨工及不詳抄手。依特定條件從黨員名冊篩選出特定黨員資料後，非法利用黨員姓名、出生年月日、國民身分證統一編號及戶籍地址等個人資料，未經黨員同意或授權，逕行抄寫至空白提議人名冊，共同將含有以上開抄寫方式偽造之提議人名冊送交至中選會。

起訴書說，吳國勝為免補提階段所提交提議人名冊再遭剔除，致罷免案無法通過提議門檻，遂與交情好的張淵翔共同規畫全案。