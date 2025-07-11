譴責柯建銘嗆刑法100條伺候 吳宗憲：你我都可能是下一個

民進黨立院黨團總召柯建銘日前表示，會追究被罷免掉的國民黨立委的刑責，包含「刑法」第100條的內亂罪、叛國罪等。國民黨立院黨團今上午舉行記者會，譴責柯建銘揚言在726罷免後，拿出刑法100條對付在野黨，彰顯如今的台灣，民主與言論自由正在大開倒車，並逐步走向獨裁。

國民黨立委吳宗憲表示，台灣今天到底是怎麼了？當年認為國民黨獨裁，起身對抗的民進黨，怎會今天走回黨國不分、黨國一體的時代？除了獨步全球發動大惡霸之外，還要繼續搞司法鬥爭，企圖利用司法抓捕在野黨？

吳宗憲說，他當年還是高中生、大學生時，參加過許多場社會運動，包括野百合運動、「廢除刑法100」運動，沒想到30年後的今天，柯建銘高調宣布要用刑法第100條對付在野黨立委，這是何等荒謬。刑法第100條是要真正實施暴力威脅手段才能處罰，當柯建銘講出來時，連民進黨都嚇一跳，紛紛跑出來幫忙「洗地」說是口誤。民進黨清楚知道刑法第100條不能碰，這也是民進黨核心價值。

吳宗憲認為，柯建銘過去多次精準預測包括罷免連署案審查時間、罷免投票時間、國會改革大法官裁判內容、大法官何時會宣告判決，以及賴清德總統「大進場」時間，這次又預告「刑法第100條會伺候你」，一定會是接下來的重頭戲。為何台灣今天要走到這個地步？運用司法手段進行大搜索、大羈押？

吳宗憲表示，柯建銘已明確告訴國人，7月26日之後就會發動司法修理在野黨，國民黨團會用最嚴謹的態度來面對，同時也敬告民進黨政治人物，賴清德總統說非民進黨人是「雜質」，今天要剔除民進黨外的「雜質」，明天就會剔除民進黨內部「非」信賴「雜質」，走向獨裁，「早晚你就是下一個」。

國民黨團副書記長林沛祥表示，網路上有一句話說：「對抗威權、成為威權、超越威權」，這個網路諷刺笑話已真實發生。在美國，只要高喊「讓美國再度偉大」，什麼事都可以做。在台灣，只要高喊「抗中保台」，什麼事也可以去做。

林沛祥提到，在德國納粹統治期間，德國牧師尼莫勒曾說：「當納粹逮捕共產黨人的時候我保持沉默我又不是共產黨人。當他們關押社民黨人的時候，我保持沉默我又不是社民黨人。當他們逮捕工會人員的時候我保持沉默，我又不是工會人員。當他們逮捕我的時候已經沒有人能為我說話了。」

林沛祥指出，現在台灣已經是民主倒退的台灣，很多人說國民黨當年是威權，當初反對威權的民進黨，現在變本加厲，不但司法雙標，還變成為執政黨服務的工具；甚至在街頭，還有一群隨時將人羅織罪名的綠衛兵。

林沛祥質疑，身為亞洲第一個民主共和國何時淪落至此？何時讓台灣從有充分言論自由的國度，變成國會議員不能監督政府，民眾不能隨意發聲？民進黨小編可以支持南韓戒嚴，卻容不下網友製作梗圖嘲諷執政黨的司法，遭到搜捕、羈押成為人生的悲劇。

林沛祥表示，當柯建銘說出刑法第100條，等於是處罰思想犯復辟，台灣將走回帝制時代，不能講，更不能想，短短一年半時間，將數十年建立起來的民主成果破壞殆盡。他提醒國人，「因為你們的默許，才縱容執政黨準備獨裁、超越威權，最後得逞」，請國人團結起來，為自己的民主自由一同捍衛。