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柯建銘出口神預言 朱立倫：講的是綠營高層心聲

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
國民黨主席朱立倫稱民進黨立院總召柯建銘有時候令人討厭，但他講的都是實話，而且都是綠營高層的心聲。記者陳俊智／攝影
國民黨主席朱立倫稱民進黨立院總召柯建銘有時候令人討厭，但他講的都是實話，而且都是綠營高層的心聲。記者陳俊智／攝影

國民黨主席朱立倫今早到桃園為反罷免宣講時提到民進黨立院總召柯建銘，稱柯建銘有的時候令人討厭，但他講的話都是實話，而且都是民進黨高層的心聲。

朱立倫表示，柯建銘去年2、3月就常講賴清德規畫今年要罷免藍委，當時大家沒放在心上，結果成真。後來，柯說罷免投票第一波是7月26日、第二波是8月23日，這本應該中選會多名委員開會討論才能得到的結果，最後也一語成讖，再再證實他講的話都是實話。

朱立倫說，柯建銘還說國民黨推動還假於民在大罷免成功後通通取消，還有軍公教的退休金優惠，只要他們選贏變成多數，通通都取消。前幾天，柯建銘前幾天還說罷免成功後，要把所有國民黨委員全抓起來，全部用刑法100條伺候，通通關起來。雖然有綠營人士認為不可能，但柯建銘每次講的話都是綠營內部最高層的心聲，這就是恐怖地方。

賴清德 罷免 民進黨 柯建銘 朱立倫

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