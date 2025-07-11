影／「傅式王朝」下策反關鍵人物？林右昌喊：天機不可洩露

民進黨視罷免花蓮縣立委傅崐萁為一級戰區，傳出民進黨中央進駐協助罷團但無法接觸到關鍵人物。對此，民進黨秘書長林右昌今表示，在「傅式王朝」壓逼之下，做任何事情都要非常小心、非常隱密，都是最高機密，「天機不可洩漏」。

民進黨秘書長林右昌今天上午9時20分赴台中烏日玉闕朝仁宮參香祈福，隨後出席護國大遶境台中集結出發儀式。

林右昌在參香前受訪，針對媒體問及黨中央進駐花蓮似乎無法接觸到罷傅的關鍵核心人物？林右昌表示，說這話是不了解花蓮狀況，在「傅式王朝」壓逼之下，做任何事情都要非常小心、非常隱密，「所以我們接觸什麼人、策反什麼人、什麼人反傅，都是最高機密，『天機不可洩漏』」。