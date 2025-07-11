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影／「傅式王朝」下策反關鍵人物？林右昌喊：天機不可洩露

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
民進黨秘書長林右昌今赴台中烏日玉闕朝仁宮參香祈福，參香前受訪。記者趙容萱／攝影
民進黨秘書長林右昌今赴台中烏日玉闕朝仁宮參香祈福，參香前受訪。記者趙容萱／攝影

民進黨視罷免花蓮縣立委傅崐萁為一級戰區，傳出民進黨中央進駐協助罷團但無法接觸到關鍵人物。對此，民進黨秘書長林右昌今表示，在「傅式王朝」壓逼之下，做任何事情都要非常小心、非常隱密，都是最高機密，「天機不可洩漏」。

民進黨秘書長林右昌今天上午9時20分赴台中烏日玉闕朝仁宮參香祈福，隨後出席護國大遶境台中集結出發儀式。

林右昌在參香前受訪，針對媒體問及黨中央進駐花蓮似乎無法接觸到罷傅的關鍵核心人物？林右昌表示，說這話是不了解花蓮狀況，在「傅式王朝」壓逼之下，做任何事情都要非常小心、非常隱密，「所以我們接觸什麼人、策反什麼人、什麼人反傅，都是最高機密，『天機不可洩漏』」。

至於是否會挑重要罷區罷免？林右昌指出，每一個罷區的公民團體都非常值得尊敬，每一個罷區都非常重要，每一分力量都非常重要，民進黨所有黨公職大家只有一條心，就是全力協助且密切支援罷團，不預設立場。

民進黨秘書長林右昌（中）今赴台中烏日玉闕朝仁宮參香祈福後，冒雨參與護國大遶境台中集結出發儀式。記者趙容萱／攝影
民進黨秘書長林右昌（中）今赴台中烏日玉闕朝仁宮參香祈福後，冒雨參與護國大遶境台中集結出發儀式。記者趙容萱／攝影
民進黨秘書長林右昌（中）今赴台中烏日玉闕朝仁宮參香祈福後，冒雨參與護國大遶境台中集結出發儀式。記者趙容萱／攝影
民進黨秘書長林右昌（中）今赴台中烏日玉闕朝仁宮參香祈福後，冒雨參與護國大遶境台中集結出發儀式。記者趙容萱／攝影

罷免 林右昌 傅崐萁

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