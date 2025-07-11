瘋傳「蔡英文同意大罷免」變造影片 綠營：中共介選無孔不入

大罷免投票倒數約二周，網路社群瘋傳前總統蔡英文喊話出來投票影片，但該影片是5年前競選總統連任畫面，綠營表示，在這敏感政治時間點，對岸有這方面的操作，台灣人不會感到意外；但彼此要小心，中共對台灣的介選無孔不入。

蔡英文在片中說，全世界都在看台灣會怎麼大聲說話，為了台灣、回家投票等語，但影片去除總統大選部分，還加上「同意罷免」等文字。

民進黨北市議員趙怡翔今說，針對反共訴求，從第一階段到第三階段罷免投票，從頭到尾都能清楚看件反共的精神和立場。至於變造影片來動搖支持者決心，當然假訊息、資訊戰是台灣社會經常遇到的問題。

趙怡翔說，如果在這個敏感的政治時間點，對岸會有這方面的操作，當然想不會有台灣人民感到意外，所以最後一個階段，還是希望透過這次活動，讓市民朋友了解到理性訴求是什麼，清楚整體對於罷免論述是什麼，才是最後階段大家努力核心。

民進黨北市議員簡舒培表示，這影片完全就是偽造的，相關專家也示警，最後面的罷免衝刺，中國大陸還是會藉由所有現在掌握的方式，來影響這次大罷免結果，還是要彼此小心，中共對台灣的介選無孔不入，不管是公職人員選舉或者是罷免選舉，全部都是。