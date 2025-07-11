林沛祥列四大政績問政站第一線 罷團諷吹牛卓冠廷來助陣

國民黨基隆市立委林沛祥罷免案7月26日投票，林沛祥在臉書揭示他上任一年多來，爭取國一拓寬等交通建設四大政績，從中央到地方、從問政到落實，他都站在第一線，為基隆市民打拚。民進黨議員鄭文婷說，林沛祥說的政績就是在吹牛、割「稻子尾」，很多是前立委蔡適應的努力。

林沛祥昨在臉書說，這一年多來，從中央到地方、從問政到落實，他都站在第一線，為基隆市民打拚。基隆的改變還在持續，列出四項政政績指不是只有他個人，而是大家一起努力的成果。

第一是成功爭取2088B、2088C加開班次與路線，縮短通勤時間，實現準時上班、早15分鐘回家；第二成功爭取10億電動公車全面汰換，讓基隆成為全台第一個無碳城市。

第三成功爭取國道一號汐止至五堵拓寬工程、延長路肩開放時段，讓尖峰時段的車潮能夠紓緩；第四成功推動財政劃分法修法，每年為基隆多爭取75億元中央財政資源，讓地方能有更多經費投入建設。

新北市議員卓冠廷今天上午到基隆力挺罷免，他與基隆絕沛志工及多名民進黨市議員到安樂市場拉票，卓冠廷說，林沛祥好像很親民，但事實上過去一年多的時間卻替中國在講話，成為傅崐萁的附庸，是這次要被罷免的重要原因。