快訊

確定了！藍提普發萬元納關稅條例 立院下午5時表決三讀

女工船難的鬼故事，人類學如何解釋靈異現象？

114分科物理／解答看這邊！師評「計算量較多」 半導體入題成決勝關鍵

林沛祥列四大政績問政站第一線 罷團諷吹牛卓冠廷來助陣

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
新北市議員卓冠廷今天上午到基隆力挺罷免，他與基隆絕沛志工及多名民進黨市議員到安樂市場拉票。記者游明煌／攝影
新北市議員卓冠廷今天上午到基隆力挺罷免，他與基隆絕沛志工及多名民進黨市議員到安樂市場拉票。記者游明煌／攝影

國民黨基隆市立委林沛祥罷免案7月26日投票，林沛祥在臉書揭示他上任一年多來，爭取國一拓寬等交通建設四大政績，從中央到地方、從問政到落實，他都站在第一線，為基隆市民打拚。民進黨議員鄭文婷說，林沛祥說的政績就是在吹牛、割「稻子尾」，很多是前立委蔡適應的努力。

林沛祥昨在臉書說，這一年多來，從中央到地方、從問政到落實，他都站在第一線，為基隆市民打拚。基隆的改變還在持續，列出四項政政績指不是只有他個人，而是大家一起努力的成果。

第一是成功爭取2088B、2088C加開班次與路線，縮短通勤時間，實現準時上班、早15分鐘回家；第二成功爭取10億電動公車全面汰換，讓基隆成為全台第一個無碳城市。

第三成功爭取國道一號汐止至五堵拓寬工程、延長路肩開放時段，讓尖峰時段的車潮能夠紓緩；第四成功推動財政劃分法修法，每年為基隆多爭取75億元中央財政資源，讓地方能有更多經費投入建設。

新北市議員卓冠廷今天上午到基隆力挺罷免，他與基隆絕沛志工及多名民進黨市議員到安樂市場拉票，卓冠廷說，林沛祥好像很親民，但事實上過去一年多的時間卻替中國在講話，成為傅崐萁的附庸，是這次要被罷免的重要原因。

民進黨市議員鄭文婷說，林沛祥說的政績就是在吹牛、割稻子尾，國一從汐止到五堵、七堵一帶的拓寬，前立委蔡適應任內辦過多次會勘，林沛祥現在占為己有，如果這些交通建設都算是林的功勞，那為何到現在還無法做到「讓基隆人提早15分鐘回家」？

林沛祥近日在市場等票拉票，請民眾投下不同意票。圖／林沛祥辦公室提供
林沛祥近日在市場等票拉票，請民眾投下不同意票。圖／林沛祥辦公室提供
林沛祥近日在市場等票拉票，請民眾投下不同意票。圖／林沛祥辦公室提供
林沛祥近日在市場等票拉票，請民眾投下不同意票。圖／林沛祥辦公室提供
新北市議員卓冠廷今天上午到基隆力挺罷免，他與基隆絕沛志工及多名民進黨市議員到安樂市場拉票。記者游明煌／攝影
新北市議員卓冠廷今天上午到基隆力挺罷免，他與基隆絕沛志工及多名民進黨市議員到安樂市場拉票。記者游明煌／攝影

罷免 林沛祥 卓冠廷

延伸閱讀

林沛祥仁愛區「與民有約」座談固基層 9里長相挺反罷免

基隆罷免兩方同場催票！林沛祥對上吳崢+通靈少女 攤商：選味濃

影／挺反罷免被勸進2028女總統 盧秀燕微笑點頭回應：謝謝

影／我們都是賴清德眼中雜質！盧秀燕批「總統要搞倒台灣」喊藍白合

相關新聞

憂大罷免結果不堪設想 林濁水：最好讓柯建銘再「大休息」

國民黨立院黨團今天舉行「刑法100條復辟?!大惡罷大抓捕？」記者會 ，批評民進黨立院黨團總召柯建銘，威脅大罷免之後要以「...

曹興誠卸顧問、柯建銘成箭靶 吳宗憲：賴清德想讓罷免加分

被賴清德總統聘任為全社會防衛韌性委員會顧問的聯電創辦人曹興誠被發現，從總統府官網的委員會顧問名單中消失。民進黨前立委林濁...

柯建銘提刑法100條 時力：非對歷史沒記憶 是對權力沒節制

針對民進黨立院黨團總召柯建銘曾在節目說，大罷免成功後要追究國民黨立委的刑責，「刑法100條會伺候你」。時代力量今表示，這...

柯建銘嗆用刑法100條伺候藍委 傅崐萁轟民進黨百倍腐敗

民進黨立院黨團總召柯建銘日前表示，會追究那些被罷免掉的國民黨立委的刑責，包含「刑法」第100條的內亂罪、叛國罪等。國民黨...

瘋傳「蔡英文同意大罷免」變造影片 綠營：中共介選無孔不入

大罷免投票倒數約二周，網路社群瘋傳前總統蔡英文喊話出來投票影片，但該影片是5年前競選總統連任畫面，綠營表示，在這敏感政治...

林沛祥列四大政績問政站第一線 罷團諷吹牛卓冠廷來助陣

國民黨基隆市立委林沛祥罷免案7月26日投票，林沛祥在臉書揭示他上任一年多來，爭取國一拓寬等交通建設四大政績，從中央到地方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。