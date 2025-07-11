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影／柯建銘嗆刑法100條伺候 吳宗憲批開民主倒車
民進黨總召柯建銘日前受訪時表示，待大罷免結束後，會追究國民黨立委的刑責，「刑法100條會伺候你」。國民黨立委吳宗憲、林沛祥今天舉行記者會抨擊，柯建銘揚言要用「刑法100條」來對付，何其可笑、何其荒唐，更彰顯了台灣如今民主與言論自由正在大開倒車。
吳宗憲也拿出1990年他曾參加野百合學運照片表示，當時為了爭取台灣民主化，包括廢止「動員戡亂時期臨時條款」等，也參加了林山田老師領導的「廢除刑法100條活動」。他非常清楚，廢除「刑法」100條的重要性及其為何被視為台灣民主運動、言論自由及推動人權保障的重大成就。
吳宗憲說，當年為了修法而奮戰的他，多年後竟被柯建銘揚言要用「刑法」100條來對付，何其可笑、何其荒唐，更彰顯了台灣如今民主與言論自由正在大開倒車。
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