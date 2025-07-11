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影／刪台電1000億預算寸步不讓？林右昌：藍委覺得罷免穩了開始作亂

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
民進黨秘書長林右昌今赴台中烏日玉闕朝仁宮參香祈福，參香前受訪。記者趙容萱／攝影
民進黨秘書長林右昌今赴台中烏日玉闕朝仁宮參香祈福，參香前受訪。記者趙容萱／攝影

罷免進入倒數，4100億元特別條例草案今在立法院闖關，民進黨秘書長林右昌今大酸，藍委這陣子躲起來行「龜縮大法」，但最近可能覺得民眾忘了、罷免穩了，就又開始作亂，要電找台電，但傳出對於台電1000億元撥補方案寸步不讓，批國民黨「不但錯亂，而且亂搞」，並呼籲國民黨別為了政治鬥爭來糟蹋台電。

林右昌今天上午9時20分赴台中烏日玉闕朝仁宮參香祈福，隨後出席護國大遶境台中集結出發儀式。

林右昌在參香前受訪，針對媒體問及「今天護國大遶境台中集結出發選擇在立委中二選區，民進黨有特別加強此區嗎？」時說，護國大遶境是公民團體發起，民進黨公職全力支持因應罷免。

林右昌指出，藍委最近都躲起來，行「龜縮大法」。藍委可能以為人民忘了他們這一年多以來在立院惡行惡狀、罷免案可能穩了，如今又開始作亂，在立法院要來進行4100億元特別條例草案審查。

林右昌認為，國民黨真的很亂，昨天就傳出要加碼2300億元政策買票，普發現金1萬元，今天又傳出對於台電1000億元撥補方案，國民黨寸步不讓，國民黨不但錯亂，而且亂搞。

林右昌指出，藍委需要電就找台電、災害發生需要電還是找台電，但要撥補台電時，卻寸步不讓，林父是台電退休基層員工，他最懂台電辛苦，也盼國民黨不要為了政治鬥爭來糟蹋台電，更何況這1000億元撥補方案，就連中華民國工業總會都公開呼籲，應為了國家經濟全力支持，現在國民黨這樣反對，大家可以看得出來，就是為了反對而反對。

民進黨秘書長林右昌（左三）今赴台中烏日玉闕朝仁宮參香祈福後，冒雨參與護國大遶境台中集結出發儀式。記者趙容萱／攝影
民進黨秘書長林右昌（左三）今赴台中烏日玉闕朝仁宮參香祈福後，冒雨參與護國大遶境台中集結出發儀式。記者趙容萱／攝影
民進黨秘書長林右昌（中）今赴台中烏日玉闕朝仁宮參香祈福後，冒雨參與護國大遶境台中集結出發儀式。記者趙容萱／攝影
民進黨秘書長林右昌（中）今赴台中烏日玉闕朝仁宮參香祈福後，冒雨參與護國大遶境台中集結出發儀式。記者趙容萱／攝影

罷免 林右昌 台電

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