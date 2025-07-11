反罷免！朱立倫批民進黨沒出息、賴清德學北韓走獨裁路

距離大罷免投票只剩15天，國民黨主席朱立倫今天到桃園宣傳反罷免，狠批民進黨選輸就要翻桌，並指賴清德在學北韓，逐漸走向獨裁，呼籲民眾出來投票，守護桃園6席藍營立委。

朱立倫指出，大罷免不是民主，而是獨裁，也是賴清德講的「打掉雜質」。世界上，「雜質」最少、清洗「雜質」最乾淨的國家叫做北韓，賴清德大概在學他們，這麼大的恥辱，正在台灣發生，而桃園6席立委全部要被罷免，也是因為民進黨選輸就要翻桌。

朱立倫表示，此次罷免毫無道理，民進黨從頭到尾宣傳手段只有抹紅抹黑和造謠，講不出具體理由。前年地方選舉，他到地方助選，在雲林看到「投張麗善就是投共產黨」，在嘉義看到「選黃敏惠就是選共產黨」，南投也看到「許淑華就是共產黨」，這次罷免又來了，宣傳手法就是「親中立委」、「親中賣台」等標語，但結果真正的共諜都在民進黨、總統府和國安會。

朱立倫批民進黨選輸就要翻桌，找不到缺點就抹紅抹黑，手法如出一徹，「這就是沒有出席、不長進的民進黨，再說白話一點，就是最沒品」。

面對罷免案，現場支持者群起激憤，朱立倫話鋒一轉，提到民進黨立院總召柯建銘，指柯是綠營裡敢講真話的人，很多事情都實話實說。

朱立倫說，柯建銘去年2、3月稱賴清德規畫今年要罷免藍委，後來也直言罷免投票會在7月26日舉辦，原本大家不相信，結果一語成讖。柯建銘還說過國民黨通過的「還假於民」在大罷免成功後都取消，也說罷免成功後要用刑法第100條內亂罪辦藍營立委民代，「死罪可免、活罪難逃」。柯建銘的話就是民進黨高層心聲，這就是恐怖的地方。