首都罷免攻防戰！藍找蔣萬安站路口 綠找「五罷熊」

距離7月26日罷免選舉倒數兩周，台北市議會民進黨團今天召開記者會，宣布接下來三場的罷免活動及車隊掃街。另一方面，北市議會國民黨團表示，5位藍營立委陸續找台北市長蔣萬安掃街、站路口，同時，配合黨中央，包括選前黃金周在新北市，7月25日選前之夜在凱道。

北市議會民進黨總召陳慈惠表示，罷免同票倒數最後兩周，藉由記者會向支持者及支持理念的朋友們，喊話站出來投票。大罷免活動是全台公民集體行動，這段時間輪流排班掃街、站入口，深入巷弄街道、挨家挨戶發文宣，遇到羞辱或謾罵都沒有退縮，也才能讓罷免國民黨立委成案。

副總召趙怡翔表示，首先會舉辦造勢活動，涵蓋台北市五個罷免區，首場為7月16日晚上6點半，在大湖公園大草坪。第二場為7月20日傍晚4點，在文山區景華公園進場。第三場則是是7月23日晚上6點半，在榮星花園噴水池廣場。

另外，黃金周的車隊掃街，趙怡翔說，7月21日到25日每天都會選擇一個罷免區，從大安區開始，第二天到信義、南松山，第三天中山區、北松山區，第四天到內湖南港區，第五天回到文山區，透過五天行動號召所有珍惜台灣的民眾，出來投下同意罷免票。

趙怡翔介紹，此次活動特別設計「五罷熊」，以堅定可愛風出發，抱著台灣作為象徵之外，胸口的V是以青鳥圖案作為意象，當然還有熊爪的五個手指，就是代表五罷。而整體所有活動，都是為了愛這塊土地、國家，才會進行罷免活動。

國民黨北市議會黨團書記長李明賢指出，北市議員在造勢活動上，會配合黨中央，包括選前黃金周在新北市，7月25日選前之夜在凱道。另外，黨籍議員也會配合5立委後援會等造勢行程，幫忙動員。