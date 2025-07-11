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柯建銘嗆用刑法100條伺候藍委 傅崐萁轟民進黨百倍腐敗

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘日前表示，會追究那些被罷免掉的國民黨立委的刑責，包含「刑法」第100條的內亂罪、叛國罪等。國民黨立院黨團總召傅崐萁今日怒轟，民進黨已比當時的國民黨腐敗十倍百倍。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團總召柯建銘日前表示，會追究那些被罷免掉的國民黨立委的刑責，包含「刑法」第100條的內亂罪、叛國罪等。國民黨立院黨團總召傅崐萁今日怒轟，民進黨已比當時的國民黨腐敗十倍百倍。圖／聯合報系資料照片

民進黨立院黨團總召柯建銘日前表示，會追究那些被罷免掉的國民黨立委的刑責，包含「刑法」第100條的內亂罪、叛國罪等。國民黨立院黨團總召傅崐萁今日怒轟，民進黨已比當時的國民黨腐敗十倍百倍。

針對柯建銘揚言用刑法100條追究遭罷免的藍委刑責，傅崐萁說，民進黨先賢在立法院大聲疾呼，把不合世界民主潮流的「刑法100條」，意圖犯、思想犯等給廢除，柯建銘提出對在野的國民黨用刑法100條做司法追殺、政治迫害，可以想見民進黨短短執政八、九年，已經腐敗到比當時離人民遙遠的國民黨，還要腐敗十倍百倍，濫用司法對付在野黨，就是今日民進黨的寫照。

傅崐萁指出，柯建銘已經是上古時代的人，竟還用這種方法對付民主國家社會，對付在野黨，請賴清德總統、柯建銘適可而止，不要用這種卑劣手段對付人民，憤怒的人民會站起來。

罷免 民進黨 柯建銘 傅崐萁

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