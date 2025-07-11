快訊

確定了！藍提普發萬元納關稅條例 立院下午5時表決三讀

女工船難的鬼故事，人類學如何解釋靈異現象？

114分科物理／解答看這邊！師評「計算量較多」 半導體入題成決勝關鍵

曹興誠卸顧問、柯建銘成箭靶 吳宗憲：賴清德想讓罷免加分

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
被賴清德總統聘任為全社會防衛韌性委員會顧問的聯電創辦人曹興誠被發現，從總統府官網的委員會顧問名單中消失。圖／聯合報系資料照片
被賴清德總統聘任為全社會防衛韌性委員會顧問的聯電創辦人曹興誠被發現，從總統府官網的委員會顧問名單中消失。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統聘任為全社會防衛韌性委員會顧問的聯電創辦人曹興誠被發現，從總統府官網的委員會顧問名單中消失。民進黨前立委林濁水也呼籲，民進黨團最好努力再讓柯建銘「大休息」一次，直到罷免投票完全結束，否則結果不堪設想。國民黨立委吳宗憲說，曹、柯的長期作為是為大罷免扣分，賴清德想的是什麼人能讓罷免加分。

曾經向國安局檢舉曹興誠疑遭紅色勢力直滲總統府的國民黨智庫副執行長凌濤說，賴總統此時解除曹興誠顧問職，是不是國安局在調查後發現，共諜又再次出沒？

同時，柯建銘也被林濁水點名可能會讓罷免結果不堪設想，因此引發臆測，賴清德、民進黨面對這場避免，是否也將曹興誠和柯建銘，暫列要被清除的「雜質」？

對此，吳宗憲先深深嘆一口氣，接著說他認為賴清德在想的是，什麼樣的人能讓罷免加分，這幾個（指曹興誠、柯建銘）長期以來的作為，看似助攻大罷免，事實上是為大罷免拚命扣分、失分。

吳宗憲認為，「可能有人不滿吧」，柯建銘連刑法100條都說出來，這其實非常中傷民進黨。

賴清德 罷免 柯建銘 林濁水 曹興誠 吳宗憲

延伸閱讀

證實曹興誠已辭防衛委員會顧問 總統府：他會繼續守護國安

憂大罷免結果不堪設想 林濁水：最好讓柯建銘再「大休息」

柯建銘嗆刑法100條伺候藍委 楊長鎮：背叛相信民主的人

【重磅快評】柯建銘打雜質 賴清德不會讓大法官隱士獨居

相關新聞

憂大罷免結果不堪設想 林濁水：最好讓柯建銘再「大休息」

國民黨立院黨團今天舉行「刑法100條復辟?!大惡罷大抓捕？」記者會 ，批評民進黨立院黨團總召柯建銘，威脅大罷免之後要以「...

曹興誠卸顧問、柯建銘成箭靶 吳宗憲：賴清德想讓罷免加分

被賴清德總統聘任為全社會防衛韌性委員會顧問的聯電創辦人曹興誠被發現，從總統府官網的委員會顧問名單中消失。民進黨前立委林濁...

柯建銘提刑法100條 時力：非對歷史沒記憶 是對權力沒節制

針對民進黨立院黨團總召柯建銘曾在節目說，大罷免成功後要追究國民黨立委的刑責，「刑法100條會伺候你」。時代力量今表示，這...

柯建銘嗆用刑法100條伺候藍委 傅崐萁轟民進黨百倍腐敗

民進黨立院黨團總召柯建銘日前表示，會追究那些被罷免掉的國民黨立委的刑責，包含「刑法」第100條的內亂罪、叛國罪等。國民黨...

瘋傳「蔡英文同意大罷免」變造影片 綠營：中共介選無孔不入

大罷免投票倒數約二周，網路社群瘋傳前總統蔡英文喊話出來投票影片，但該影片是5年前競選總統連任畫面，綠營表示，在這敏感政治...

林沛祥列四大政績問政站第一線 罷團諷吹牛卓冠廷來助陣

國民黨基隆市立委林沛祥罷免案7月26日投票，林沛祥在臉書揭示他上任一年多來，爭取國一拓寬等交通建設四大政績，從中央到地方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。