曹興誠卸顧問、柯建銘成箭靶 吳宗憲：賴清德想讓罷免加分

被賴清德總統聘任為全社會防衛韌性委員會顧問的聯電創辦人曹興誠被發現，從總統府官網的委員會顧問名單中消失。民進黨前立委林濁水也呼籲，民進黨團最好努力再讓柯建銘「大休息」一次，直到罷免投票完全結束，否則結果不堪設想。國民黨立委吳宗憲說，曹、柯的長期作為是為大罷免扣分，賴清德想的是什麼人能讓罷免加分。

曾經向國安局檢舉曹興誠疑遭紅色勢力直滲總統府的國民黨智庫副執行長凌濤說，賴總統此時解除曹興誠顧問職，是不是國安局在調查後發現，共諜又再次出沒？

同時，柯建銘也被林濁水點名可能會讓罷免結果不堪設想，因此引發臆測，賴清德、民進黨面對這場避免，是否也將曹興誠和柯建銘，暫列要被清除的「雜質」？

對此，吳宗憲先深深嘆一口氣，接著說他認為賴清德在想的是，什麼樣的人能讓罷免加分，這幾個（指曹興誠、柯建銘）長期以來的作為，看似助攻大罷免，事實上是為大罷免拚命扣分、失分。

吳宗憲認為，「可能有人不滿吧」，柯建銘連刑法100條都說出來，這其實非常中傷民進黨。