柯建銘提刑法100條 時力：非對歷史沒記憶 是對權力沒節制

針對民進黨立院黨團總召柯建銘曾在節目說，大罷免成功後要追究國民黨立委的刑責，「刑法100條會伺候你」。時代力量今表示，這惡法絕不是可用來得意揚揚喊「伺候」別人的法案，即使是要對抗國民黨，台灣也不能走上威權的回頭路，柯不是對歷史沒有記憶，而是對權力沒有節制。

時代力量表示，此言論傳遞錯誤且危險的訊息，不僅消費台灣歷史上最深的傷痕，更是對得來不易的民主、自由與法治的公然蔑視，呼籲柯總召應為此失格言論公開道歉，台灣絕不能容忍威權語言的復辟。

時代力量質疑，一位參與民主改革超過30年的資深立委，怎麼能如此輕率地提起過去用來迫害異議者的惡法，只為達成自身政治目的？這樣的言論幾乎是在向社會宣示，即使在民主的招牌底下，只要有權力，就可以輕易使用威權、恫嚇的語言。

時代力量指出，許多年輕人可能對「刑法第100條」不了解，但這條法律正是國民黨過去在白色恐怖時代用來壓制思想、箝制言論的工具，「意圖犯」規定，加上「懲治叛亂條例」違反刑法第100條第1項「唯一死刑」的規定，造成無數台灣青年，在超過四十年的白色恐怖時代，因思想、言論被以「意圖」定罪，送往刑場、監獄。

時代力量說明，在社會連續幾年的抗爭後，懲治叛亂條例在1991年廢除，直到了1992年5月，立法院才終於修正刑法100條，把「意圖破壞國體、顛覆政府」加上「而以強暴或脅迫著手實行者」的要件。

時代力量說，柯建銘在1992年首次當選立委，親自參與過這段驚心動魄的歷史，柯總召心裡應該清楚知道，即使現在刑法100條已廢除意圖犯，這個惡法也絕不是可以用來在節目上得意揚揚喊著「伺候」別人的法案。

時代力量認為，即使是要對抗國民黨，台灣也不能走上威權的回頭路，柯總召不是對歷史沒有記憶，而是對權力沒有節制，台灣絕對不能讓這種威權語言復辟，請柯建銘為失格的言論出來道歉。