替王鴻薇告急回防「本命區」 蔣萬安轟賴清德侵蝕台灣民主

台北市長蔣萬安為反惡罷，本周開始路口拜票。繼昨天陪立委李彥秀在東湖路口拜票後，今回防「本命區」一早陪立委王鴻薇在南京東、吉林路口拜票。蔣萬安說，他也住中山區，對中山區非常有感情，且民進黨要罷免優秀的立委王鴻薇，真的是沒道理。

媒體問蔣萬安，王鴻薇是否告急？也要顧好自己「本命區」？蔣萬安說，中山區是自己很有感情的地方，從小成長的地方，現在也住中山區，大家去年選出王鴻薇擔任立法委員，他感到非常驕傲，這段期間，看到王鴻薇非常認真 、用心，中山區的各項服務建設，只要牽涉中央、經濟部、台電、國產署或是國防部，她都親力親為，辦理許多會勘。

蔣萬安說，王鴻薇跟台北市政府配合也非常好，她的問政服務，有目共睹，這麼優秀的立委，今天民進黨要來罷免，真的是沒有道理，所以很希望也呼籲所有民眾726一定要站出來投下不同意罷免，不要讓這麼優秀的王鴻薇孤軍奮戰，要給她支持鼓勵，給她力量。

昨天是王鴻薇的生日，媒體問蔣萬安，會希望生日禮物是不同意罷免過關？蔣萬安說，希望台北市5位藍委都可以挺過這次難關，絕對不同意賴清德、不同意民進黨，繼續一步步侵蝕台灣寶貴的民主。

蔣萬安上午站路口，穿上他設計的「我不同意」反罷免T恤。蔣萬安說，現在在幫忙國民黨立委，挺過這次罷免難關，他都會穿這件T恤，告訴所有民眾踴躍出來投票，投下不同意罷免、「我們不同意」。