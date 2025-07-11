憂大罷免結果不堪設想 林濁水：最好讓柯建銘再「大休息」

國民黨立院黨團今天舉行「刑法100條復辟?!大惡罷大抓捕？」記者會 ，批評民進黨立院黨團總召柯建銘，威脅大罷免之後要以「刑法」100條伺候國民黨立委。民進黨前立委林濁水也在臉書表示，民進黨團最好努力再讓柯建銘「大休息」一次，直到8月24日（最後一波罷免投票日），否則大罷免結果不堪設想。

柯建銘在6月23受訪時表示，國家有國法，國會有刑責在，國民黨立委被罷免掉之後，「刑法」100條會伺候他們，以前是「意圖」，現在加了「著手進行」，國民黨立委不是只有意圖而已，還占領主席台打人，叛國的話「刑法」100條會伺候；還有「反滲透法」，拿中共的錢來選舉就是違反「反滲透法」，死罪可免，活罪難逃。

林濁水針對柯建銘在大罷免中的角色，提出過不只一次質疑。林濁水曾指，國民黨稱大罷免等於柯建銘當立法院長，就看民進黨如何化解；柯建銘回應，「你什麼台獨理論大師？掩護中國多久了」？林濁水再回，柯建銘的態度很不利於大罷免。