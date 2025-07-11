柯建銘嗆刑法100條伺候藍委 楊長鎮：背叛相信民主的人

客委會前主委楊長鎮曾在苗栗號召大罷免連署，他昨天在臉書表示，民進黨立院黨團總召柯建銘一席「刑法100條伺候國民黨立委」言論，背叛了他自己，也對不起所有相信民主、相信台灣的人，真誠建議柯建銘正式出面，向全民嚴肅道歉。

柯建銘在6月23受訪時表示，國家有國法，國會有刑責在，國民黨立委被罷免掉之後，「刑法」100條會伺候他們，以前是「意圖」，現在加了「著手進行」，國民黨立委不是只有意圖而已，還占領主席台打人，叛國的話「刑法」100條會伺候；還有「反滲透法」，拿中共的錢來選舉就是違反「反滲透法」，死罪可免，活罪難逃。

楊長鎮指出，推動大罷免的公民是響應自己的內心良知，不是響應柯建銘的政治主張，請不要為反罷免添火加油了。對於毀憲亂政的立法，大家不是正以憲政民主體制賦予的權利正在防衛對抗嗎？

楊長鎮表示，國會內議事抗爭如有不當「強暴脅迫」手段，其造成身體傷害者，受害立委可以刑法傷害罪提起告訴；違反法定正當程序者，也正在走釋憲程序；其它，就只能也必須在國會自治、自律範圍處理。

楊長鎮說，要以刑法內亂罪聯繫到國會的議事程序，置國會此一高度政治互動場域的議事行為於恐懼中，究竟是想要讓台灣更民主或更不民主？這對台灣民主發展是非常危險的事，不認為有任何法官會受理。

楊長鎮表示，台灣正以強大的民主行動對多數黨以大罷免進行制衡中，此時有什麼理由，一定要用黨國威權時代的極右翼語彙為民主聲勢消風？為反罷免勢力奉送正當性？

楊長鎮指出，他怎麼看都覺得，無論從民主精神或運動策略角度，柯建銘都是嚴重誤判或嚴重犯錯，也讓人懷念起那個擅於會場內大打一架後，拉著對手黨鞭到議場後面會議室吞雲吐霧的「喬王老柯」，曾經他的政治藝術是台灣民主得以運行的重大關鍵；但現在這位，從這屆開議以來，就覺得好像是另一個人，「總召，保重，國家需要您，那個懂得政治藝術而心存赤子之心的您」。