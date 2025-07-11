罷免加公投 選務費估逾16億元

廿四席國民黨立委罷免案及遭停權的新竹市長高虹安罷免案訂於七月廿六日投票，另國民黨立委馬文君、游顥罷免案則訂八月廿三日與公投同天進行。中選會昨表示，公投案所需選務經費約十一億元；立委罷免案平均每件需一千六百萬元至二千萬元左右。若以成案件數加上公投案計算，最高超過十六億。

中選會表示，即將在八月廿三日辦理的全國性公投案一件，所需選務經費約十一億元；與七月廿六日、八月廿三日即將辦理的各該區域立委罷免案所需經費不同，至各該區域立委罷免案，平均每一件所需經費，約一千六百萬元至二千萬元左右。

首波立委罷免投票共廿四件，若以一件最高二千萬元計算，共需約四億八千萬元；第二波立委罷免案目前共二案，所需約四千萬。目前加上八二三公投案的十一億，共約十六點二億元。

至於高虹安案，中選會指出，縣市長、縣市議員罷免案所需經費，依法由地方政府編列或負擔。新竹地方先前也初估，若不含警力支援，將動員近五千名選務人員，預計經費達三千餘萬元。新竹市選委會當時也強調，一切以中選會公告為主。