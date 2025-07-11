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盧秀燕、韓國瑜領軍 朝野明台中拚場

聯合報／ 記者鄭媁趙容萱／連線報導
國民黨昨舉辦反惡罷勞工團體後援會成立大會，台北市長蔣萬安（右三）表示，民進黨選輸翻桌，還要用人民辛苦的納稅錢搞罷免，非常沒道理。記者胡經周／攝影
國民黨昨舉辦反惡罷勞工團體後援會成立大會，台北市長蔣萬安（右三）表示，民進黨選輸翻桌，還要用人民辛苦的納稅錢搞罷免，非常沒道理。記者胡經周／攝影

罷免進入倒數，罷免正反方明天在台中拚場。罷團發起「反攻護台總動員」晚會，反罷方面，戰鬥藍與黨外在野大聯盟則舉辦「再愛我一次」拚經濟、反惡罷造勢晚會，由台中市盧秀燕、立法院長韓國瑜等人領軍，要號召至少五千人，擠爆台中洲際迷你蛋。

國民黨昨舉辦「挺勞權，護勞工，顧民生，反惡罷」勞工團體後援會成立大會，黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安以及被罷免的五名台北市立委都出席。朱立倫說，台灣民眾最關心的是經濟、是關稅戰結果，如果稅率「開獎」是百分之廿至卅，各行各業會受到多大衝擊，但民進黨不顧民生，每天拚政治搞鬥爭。

蔣萬安說，民進黨這次發動大罷免毫無道理、沒有正當性。去年才選出的立委為民打拚發聲，只因為民進黨選輸翻桌，還要用人民辛苦的納稅錢、上億的經費搞罷免，非常沒有道理，大家必須用手中的這一票告訴賴清德和民進黨「我們不同意」。

罷免投票倒數二周，罷團串連發起「反共護台總動員」晚會明天登場，由阿美、閩南狼主持，台中六罷團到齊，聯電前董事長曹興誠、花蓮「葉霸」葉春蓮老師、前立委陳柏惟、網宏八炯等也將到場。

賴清德總統原定明天在台中市好運來洲際宴展中心，舉行團結國家十講第六講，不過繼第五講因勘災取消後，主辦單位台中市商業會昨表示，總統府通知因災情嚴重需要勘災，演講將延期，延到何時目前尚未確定。

藍營方面，戰鬥藍上個月在台北榮興花園舉辦反罷造勢，基層士氣提振不少。中廣前董事長趙少康說，明台中晚會取名為「再愛我一次」，是要勞煩去年投票給羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔三位立委的選民，七月廿六日再出來投下「不同意」票。立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、民眾黨主席黃國昌、館長陳之漢、前立委鄭麗文等人，都將到場助講。

傳出國民黨主席朱立倫未受邀與會，黨內人士表示，朱有收到邀請，但因當天在北部另有反罷免輔選行程，確定不克出席。

韓國瑜 罷免 盧秀燕 台中市

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