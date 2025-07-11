新聞幕後／藍支持者抗議聲浪 朱立倫親滅火

國民黨立法院黨團原擬今日闖關特別條例，國民黨主席朱立倫前天拋出朝野「各退一步」說後，傳出擬一口氣放行國土韌性與台電千億補助。消息傳出後，藍營支持者抗議聲浪湧入國民黨中央與立委辦公室，國民黨昨緊急定調「寸步不讓」，朱立倫更親上火線滅火強調「反對台電撥補立場不變」，但仍遭藍委抱怨，要朱立倫「不要再出來講話了」。

朱立倫前天突然政策大轉彎，對綠營喊話各退一步，同意將經濟、社會、國安特別預算「三合一」再加上普發現金。而此說法一出後，同時本報也掌握黨中央一方案為納入行政院版本的國土韌性一五○○億元與台電補助一千億元，以交換民進黨放行二三○○億元普發現金預算。

朱立倫「各退一步」說引發藍營支持者不滿，有藍委助理透露，有支持者打電話來說大家反罷免這麼久，國民黨若突然棄守給予台電千億補助，「將拒絕出來投不同意罷免票」。

一名藍委直言，國民黨立委擋台電千億擋了這麼久，而且南部大批光電板被颱風摧毀，更應該堅守立場，凸顯執政黨能源錯誤，且電價上漲時間點是在十月左右，並不會影響大罷免，黨中央實在不該突然轉彎，應該堅持立場到底。

國民黨一直不反對國土防衛韌性預算，只主張國土韌性預算應該另立特別條例或追加預算案處理。但知情人士指出，美方非常關切「防衛韌性」預算，國民黨中央感受到強大壓力，部分藍委也深怕大罷免被扣上紅帽子，確實不會阻擋。

而引發討論的台電千億補助案，據了解，工商團體一直不斷遊說國民黨中央與黨團高層，且仍有少數國民黨立委在擔憂，執政黨會不會在條例通過後，緊急開電價審議會議宣布漲電價，再把漲電價之責怪罪於在野黨身上，影響大罷免結果。

不過其實愈來愈多藍委也認為，特別條例並不急於一時。一名國民黨資深立委表示，有沒有在大罷免前通過「普發現金」政見，其實對選情沒什麼大影響，因為現在只是通過條例，實際發現金也不是七月，應該要等關稅談判結果出來後，再通過比較適當，甚至產業補助九三○億元，可能要再增加。

大罷免倒數，黨中央任何政策轉彎，都將觸碰藍營敏感神經。一名面臨罷免的藍委說，拜託朱立倫「不要再出來講話了，完全沒加分，還一堆扣分」，這樣下去真的會影響反惡罷，應由黨團自主做決定。