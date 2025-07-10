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林沛祥仁愛區「與民有約」座談固基層 9里長相挺反罷免

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
林沛祥仁愛區「與民有約」座談固基層，9里長站出來相挺。圖／林沛祥辦公室提供
林沛祥仁愛區「與民有約」座談固基層，9里長站出來相挺。圖／林沛祥辦公室提供

國民黨基隆市立委林沛祥兼任市黨部主委，今晚在黨部舉行仁愛區「與民有約」座談會，林沛祥說，他上任以來，無論是交通建設、會勘協調或中央爭取，與里長們攜手合作、深入基層。現場有9名里長站出來力挺，籲民眾投下不同意票。

林沛祥說，守護基隆的聲音，每一位都很重要，今晚他在仁愛區舉辦「與民有約」座談會，感謝這麼多市民在飯後時間特地前來，跟他聊聊，這份陪伴與支持，讓他非常感動，也更加堅定繼續在第一線為民監督、為民發聲。

林沛祥表示，他上任一年多來，始終記得當初對大家的承諾，無論是交通建設、會勘協調或中央爭取，每一步都從民意出發，與里長們攜手合作、深入基層、逐一解決問題，讓地方的聲音被中央聽見。

林沛祥與里長們握手高呼，「7月26日投下不同意罷免」，他說，基隆是大家的家，一起集氣守住監督的力量，守住肯做事的立委，守護基隆的力量，一個都不會少。

今晚到場支持沛祥的里長有陳明楷、姜永國、李光健、林羅清梅、潘國龍、林文肯、陳祐益、羅景安、莊育超。仁愛區市議員曾紀嚴、暖暖區市議員連恩典也到場聲援反惡罷護基隆。

林沛祥仁愛區「與民有約」座談固基層，9里長站出來相挺。圖／林沛祥辦公室提供
林沛祥仁愛區「與民有約」座談固基層，9里長站出來相挺。圖／林沛祥辦公室提供

罷免 林沛祥 國民黨

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