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葉元之辦反罷免宣講 羅智強：唯一錯的是「他不是民進黨」

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市立委葉元之面臨7月26日罷免投票考驗，今晚在板橋忠孝公園找來謝龍介、羅智強站台。記者李定宇／攝影
新北市立委葉元之面臨7月26日罷免投票考驗，今晚在板橋忠孝公園找來謝龍介、羅智強站台。記者李定宇／攝影

新北市立委葉元之面臨7月26日罷免投票考驗，今晚在板橋忠孝公園找來立委謝龍介羅智強站台，羅表示，葉元之質詢次數113次，問政認真卻面臨被罷免，「葉最大錯誤就是，他不是民進黨」。

羅智強說，民進黨找一堆歪理發動大罷免，根本是騙人，葉元之最大的罪就是「他不是民進黨」。羅也為自己抱屈說，他在立院出席率是百分之百的，每一次會都有去開啊 ，民進黨總召柯建銘質詢次數少，竟然不去罷柯建銘，卻罷免出席率百分之百的羅智強。

羅說，吳思瑤之前來新北助攻罷團說要罷免葉元之，葉元之近年在立法院質詢次數113次，吳思瑤僅49次，49次的要人罷免113次的立委，完全不合理。

新北市立委葉元之面臨7月26日罷免投票考驗，今晚在板橋忠孝公園找來謝龍介、立委羅智強站台。記者李定宇／攝影
新北市立委葉元之面臨7月26日罷免投票考驗，今晚在板橋忠孝公園找來謝龍介、立委羅智強站台。記者李定宇／攝影

謝龍介 葉元之 羅智強 罷免 立法院 柯建銘 吳思瑤

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