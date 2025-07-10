葉元之辦反罷免宣講 羅智強：唯一錯的是「他不是民進黨」

7月26日大罷免投票將至，新竹市雙罷免總部3天2度到台北地檢署提交告發立委鄭正鈐涉貪汙等罪的證物，發言人林志潔與領銜人戴振博提交印有「中國浙江」製造的競選小物濕紙巾後，今直指鄭正鈐涉刪除LINE帳號滅證。對此，鄭正鈐競選團隊回應，他的LINE帳號於7月8日遭LINE官方系統強制登出，並非主動刪除帳號。

2025-07-10 14:27