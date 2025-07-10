罷團大打「國旗牌」 綠營人士分析2族群成最後決戰關鍵

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中央社／ 台北10日電
民進黨人士表示，24罷區多半是國民黨相對優勢選區，如何號召中間選民、淺藍支持者投下同意罷免票，成為最後關頭決戰課題。聯合報系資料照
民進黨人士表示，24罷區多半是國民黨相對優勢選區，如何號召中間選民、淺藍支持者投下同意罷免票，成為最後關頭決戰課題。聯合報系資料照

24件國民黨立委罷免案將於26日投票，花蓮等地罷團近來文宣口號大打「國旗牌」。民進黨人士今天表示，24罷區多半是國民黨相對優勢選區，如何號召中間選民、淺藍支持者投下同意罷免票，成為最後關頭決戰課題。

罷免案即將投票，罷免團體與民進黨合力最後衝刺。協助相關規劃的民進黨人士今天表示，國民黨近期下重本拍攝麻將廣告、塑造藍綠對抗氛圍，而花蓮等地的罷團近來文宣、口號則是大打「國旗牌」，希望展現團結台灣的高度，並號召中華民國派支持者的具體行動。

民進黨人士說，罷團在最後關頭除在各自罷區深入鄰里，展現陸戰韌性，也在有限資源下掛起宣傳看板，並自4日集體串連展開「護國大遶境」，雖然因為颱風來襲，行程有取消及更動，但未吹散罷免火苗。

他說，這24區多半是國民黨有相對優勢的選區，如何號召中間選民、淺藍支持者投下同意罷免票，成為最後關頭決戰課題。

黨內人士說，日前「護國大遶境」活動可以看到，遶境車隊經過泛藍的花蓮縣議員魏嘉賢位在花蓮市的服務處時，就有民眾舉著「心中有國旗，罷免傅崐萁」等口號的看板；同樣系出泛藍的花蓮縣議長張峻也帶領支持者在光復鄉的服務處前，揮舞國旗力挺罷免傅崐萁。

黨內人士表示，藍營人士與支持者分別拿著國旗站出來，象徵中華民國派對罷免行動的認同表態，這讓罷團氣勢大增。據了解，罷團在僅剩的3週內，也早已擬定「國旗牌」的催票方向。

他說，以全國最受矚目的花蓮罷團為例，過去幾批文宣都有國旗元素，上路的宣傳車放上孫中山、蔣經國以及國旗的照片，並搭配國旗歌播送，開遍花蓮大街小巷，希望讓民眾了解這次罷免不是政黨對決，更不是民進黨選輸翻桌，而是公民反共護台的力量展現，要拉下在立法院推動親共法案、毀憲賣國的不適任立法委員。

他說，對比國民黨撒下龐大政黨資源，拍攝麻將廣告，以戲謔方式嘲諷罷免團體且訴諸政黨對立，罷團則要展現團結台灣的高度，號召中華民國派、台灣派大團結，訴諸罷免是反共護台的關鍵抉擇，是愛土地的展現。

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