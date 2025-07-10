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護國大罷免走到「燒襠」 民眾熱情送物資夠吃一星期

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
「護國大罷免」徒步行腳活動今天下午到彰化市，市長林世賢提供休息場所。記者林敬家／攝影
「護國大罷免」徒步行腳活動今天下午到彰化市，市長林世賢提供休息場所。記者林敬家／攝影

「護國大遶境」徒步行腳活動今從彰化縣埤頭鄉合興宮出發，中午抵達彰化市南瑤宮，當地支持民眾與民代熱烈歡迎，並安排休息處陪伴，護國大罷免成員指出，原本只帶一、二天的存糧，但沿路熱情的支持者送上物資，「預計可以吃上1星期」。

反共護台聯盟號召這場「護國大遶境」的徒步活動，隊長何冠霆表示，成員近10人昨從雲林朝天宮出發，一路北上預計7月19日到台北青島東路，全程約368公里，昨天天氣好已走了12小時，今天彰化飄雨仍有許多熱情民眾支持，中午彰化市長林世賢在彰化市設休息站，提供水與點心，打氣，預計今晚到台中。

縣議員楊子賢從秀水鄉與彰化市交界，陪同「護國勇腳團」挺進彰化市的信仰中心南瑤宮休息點。縣議員楊子賢表示，許多從雲林出發就跟隨的夥伴，大腿因為「燒襠」已經沒辦法合攏，步履維艱，因為腳底早已磨出水泡，卻依然咬牙堅持跟隨隊伍。

立委黃秀芳現也到場相挺，她說，藍白立委長期在國會杯葛癱瘓，呼籲全國鄉親7月26日回鄉投票。罷免團領銜人陳世雄則表示，只有罷免31位國民黨立委，台灣才能守住希望。國民黨立委與中共統戰人士會面後囂張跋扈，形同對台宣戰，若再不反抗，自由民主就會被踐踏。

「護國大罷免」徒步行腳活動今天下午到彰化市，民代和民眾加油打氣。記者林敬家／攝影
「護國大罷免」徒步行腳活動今天下午到彰化市，民代和民眾加油打氣。記者林敬家／攝影

黃秀芳 遶境 罷免 國民黨

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