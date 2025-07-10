罷免投票倒數！綠委助桃園罷團掃街 藍大咖號召支持者反罷

大罷免投票倒數17天，民進黨立委吳思瑤、王義川等人今兵分2路，聲援桃園各地罷團，強調桃園是關鍵區域，一定要6席全罷；面對罷免案，桃園國民黨立委也相繼開說明會爭取最大支持，魯明哲與呂玉玲明天將各自舉辦團結之夜，黨內眾多大咖將到場力挺。

綠營立委吳思瑤、郭昱晴、張雅琳、李坤城等人今早7時在北桃園拜票和掃街，立委王義川和林月琴則在南桃園站路口，桃園市議員李宗豪、彭俊豪、黃崇真、魏筠等人也陪同支持。

王義川表示，近日，因風雨造成南部災情，跟農業縣市有關的災損預備金，國民黨立委全數投下刪除的決定，所以市民看不下去才提出罷免；林月琴說，不只國防預算被刪了，國家醫療韌性計劃也無法執行，長照、育兒、陪產假等預算也通通被凍刪；吳思瑤則呼籲在野立委不要違憲亂政，被罷免才臨時抱佛腳，大撒幣、花大錢救罷免。

面對罷免，桃一選區牛煦庭昨晚邀大學學長、台北市長蔣萬安站台，蔣稱讚牛是藍軍希望，也批民進黨選輸就翻桌，並指民進黨嘴巴喊反共，結果真正的共諜藏在國安會與總統府。