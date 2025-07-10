綠委桃園路口宣講挺罷免 國民黨盼勿情緒與仇恨
民進黨籍立法委員郭昱晴、張雅琳、吳思瑤和李坤城今天到桃園市站路口、市場掃街宣講挺罷免；國民黨桃園市黨部主任委員黃敏恭說，不要有太多情緒和仇恨。
黃敏恭告訴中央社記者，尊重民主和不同意見，希望還是理性，不要有太多情緒和仇恨。
民進黨籍立委們上午到桃園巨蛋站路口，隨後前往龜山市場與新永和市場掃街，民進黨籍桃園市議員黃家齊、黃瓊慧、李宗豪、陳雅倫、許清順與許家睿等也到場。
吳思瑤告訴媒體，桃園是很重要關鍵戰區，一定要6席全罷，最後1哩路會與公民同行，奮戰到最後1分鐘；呼籲在野黨立委不要在國會違憲亂政，要被罷免了才臨時抱佛腳，找黨內重要人士大撒幣救罷免。國會1年多亂象，唯有大罷免才能恢復正常，請大家出來投同意罷免。
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