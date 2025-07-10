新竹罷團指控鄭正鈐疑刪LINE滅證 競選團隊發四聲明回應

7月26日大罷免投票將至，新竹市雙罷免總部3天2度到台北地檢署提交告發立委鄭正鈐涉貪汙等罪的證物，發言人林志潔與領銜人戴振博提交印有「中國浙江」製造的競選小物濕紙巾後，今直指鄭正鈐涉刪除LINE帳號滅證。對此，鄭正鈐競選團隊回應，他的LINE帳號於7月8日遭LINE官方系統強制登出，並非主動刪除帳號。

鄭正鈐競選團隊稍早發出四點聲明，一、鄭正鈐的LINE帳號於7月8日遭LINE官方系統強制登出，並非主動刪除帳號。當日即由辦公室同仁透過LINE客服系統進行申訴，並收到案件編號0026852708立案回覆，目前仍在等待LINE官方進一步的調查結果與正式回覆。

二、民進黨立院黨團總召柯建銘陣營未經查證即惡意指控鄭正鈐「湮滅證據」，更揣測鄭刪除LINE帳號是為掩蓋犯罪行為，這種「看到黑影就開槍」的荒唐作法，目的就是為達成罷免，不惜向檢方提交虛構指控、誤導社會大眾。

三、柯建銘陣營多次以「匿名爆料」、「民眾陳情」以及令人啼笑皆非的「證據」等名義製造事端、誤導視聽，鄭正鈐絕不姑息任何透過造謠抹黑干擾司法偵辦、公然影響罷免的行為，並將依法追究相關責任。

四、針對柯建銘陣營一連串政治操作與無端指控，鄭正鈐已多次透過法律途徑提告。針對本次明顯的不實指控，鄭正鈐辦公室亦將蒐集資料，研議提起後續法律行動，以正視聽。呼籲新竹市民務必看清真相，不要被這種毫無根據的政治抹黑手法所誤導，共同拒絕惡意罷免。

新竹市雙罷免總部發言人林志潔與領銜人戴振博，今年6月間告發國民黨新竹立委鄭正鈐涉貪汙、反滲透法等罪嫌。距離726罷免投票日約2周，林志潔、戴振博2人3天內2度到北檢補事證、開記者會，以遞交刑事陳報狀補上新事證，成為特殊催票做法。

7月8日林志潔、戴振博攜帶民眾拾獲印有鄭正鈐人像、中國浙江製造的濕紙巾競選小物，交給檢方作為證物，今則是補上「滅證LINE的新事證」。